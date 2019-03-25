 日本就业市场革命：开门迎外籍劳工 | 经济纵横 | DW | 02.04.2019

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经济纵横

日本就业市场革命：开门迎外籍劳工

数百小时超时工作、几乎不休假—到目前为止，这在日本司空见惯。而现在，政府要以别种方式解决劳工短缺现象。大门对外国人打开。

Japan Tokio Senior im Zug (Getty Images/AFP/B. Mehri)

老龄化的日本面临严峻挑战

（德国之声中文网）日本正在启动一场静悄悄的革命：该国有史以来第一次延揽外国劳工入境。迄今，对移民而言，日本国门紧闭，难民也几乎不被接收。现在，将签发两种工作签证。

普通劳工可居留最长5年，但不能携带家属；高技能劳工可携家属入境，并在居留10年后，得到永居许可。此前，所有人都需通过语言考试。

180度大转弯

这样，民族主义的安倍晋三首相完成了一个180度大转弯。迄今，他拒绝任何形式的移民。

这位政府首脑是在众多企业施压后作出这一改变的。尤其是建筑业、老年护理、医疗护理、餐馆和超市劳动力奇缺。其原因：日本人口老化、萎缩。到目前为止，通过让更多女性和老年人工作，勉强弥补这一缺失。

民众忧虑

现在，外国人也可以来了。这让很多日本人吃惊。民调显示，尤其是年纪大些的人颇有微辞。不过，未出现什么示威抗议。

为防止引发不安，政府避免使用"移民"这样的说法。同时，当局重点在越南、中国、印尼等亚洲国家招聘，以不使外国新劳工一开始就令人侧目。尤其是，未来5年内总共只让34万外国劳工入境。这一数量实在太少，不能解决劳力不足问题。所以，作为并行措施，政府也同时改善了总体上的工作条件。

观看视频 02:52

活到老干到老的日本人

减少超时工作，增加自动化

作为最重要措施，从今天起，超时工作首次受到法律限制。虽然此举暂时会加剧劳工匮乏问题，但将迫使企业着力自动化，从而提高生产率。

同时，减少晚间的办公室工作，意味着能让更多女性就业。

允许每天有3小时超时工作

从4月1日起，日本大企业不能再要求雇员一年超时工作720小时以上，否则将被罚款。不过，它也意味着，按每周5天工作制计算，法律允许雇员平均每天超时工作3小时。反对派议员石桥通宏（Michihiro Ishibashi）愤然指出，这是战后以来最恶劣的劳动市场改革措施，"这一体系增加了因超时工作导致的死亡现象，并允许有大量无报酬超时工作。"

不过，政府方面则相信，企业未来会更善待雇员。比如，从今天起，企业必须确保，每个雇员每年至少有5天真正休假。

凝炼/苗子（德广联）

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