日本将首次参加美国、印尼“神鹰盾牌”联合军演

（德国之声中文网）印尼总统佐科在结束对中国两天的访问后周三抵达日本，并与日本首相岸田文雄举行了会晤。本周一和周二，佐科应邀访问北京，成为北京2022年冬奥会之后首位访问中国的外国领导人。这在中国小心谨慎且强硬应对疫情的背景下实属一次罕见的访问。佐科在北京分别与中国国家主席习近平和总理李克强举行了会谈。新华社发表两国元首会晤联合声明称，"两国元首认为，中印尼关系具有重大战略意义和深远全球影响，同意确立共建中印尼命运共同体的大方向"，"强调致力于提升双边贸易规模"，"加强农业、减贫、粮食安全等领域合作"等等。

习近平和来访的印尼总统佐科会面

日本自卫队首次参加

日本首相岸田文雄周三与佐科会晤后举行新闻发布会。他表示，"印度尼西亚与我们有着共同的基本价值观和战略目标，是一个战略伙伴。"岸田文雄还宣布，日本自卫队将参加在印尼举行的本届神鹰盾牌（Garuda Shield）联合军演。代号"神鹰盾牌"的联合军演是在印尼和美国之间的年度军演，今年将于8月1日至4日在印尼南苏门答腊和东婆罗洲举行，英国、澳大利亚等国也将参加。日本则将是首次参加该军演。美国先前表示，此次演习的"范围和规模"将比往年大得多。

日本最近在外交上大力强调维护"自由开放的印太"。今年早些时候，岸田文雄访问了包括印度尼西亚在内的多个印太国家，并强调了该立场。他当时表示，"我强烈反对单方面以武力改变东中国海和南中国海的现状。"

日本将加强与印尼的经济合作

岸田文雄还表示，日本将向印尼政府提供436亿日元（3.18亿美元）的贷款，用于基础设施项目和灾害管理。此外，双方将在能源等领域开展合作。

佐科在记者会上提到，两国已经同意对印尼和日本的经济伙伴关系协议进行修改。该协议将于今年晚些时候签署。修改2007年缔结的该协议旨在扩大印尼进入日本市场的机会、降低关税。

佐科说，"我要求日本支持降低一些产品的关税，如金枪鱼、香蕉、菠萝等，批准芒果产品的市场准入。"

据路孚特总结的国际货币基金的数据，2020年，印度尼西亚从日本的进口总额为92亿美元，对日本的出口额为145亿美元。

印度尼西亚经济部本周三表示，日本汽车制造商丰田汽车公司计划未来五年在印尼投资27.1万亿印尼盾（18亿美元），生产电动汽车。

周二，印尼首席经济部长表示，三菱汽车公司计划在2022年至2025年期间在印尼投资约10万亿盾。

周三，佐科还将拜会日本天皇德仁。

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