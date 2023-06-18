 日本将“性交同意年龄”从13岁提高到16岁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2023

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新闻广角

日本将“性交同意年龄”从13岁提高到16岁

日本国会通过《刑法》修正案，将“性交同意年龄”从13岁提高到16岁。这是1907年以来日本首次对“性交同意年龄”做出修改。

修改后的日本刑法规定，无论是否得到同意，与16岁以下者发生性行为都构成违法，但是年龄相近者之间的行为不受处罚，对于13至15岁之间的人群，若加害者年长5岁以上则为处罚对象。

修改后的日本刑法规定，无论是否得到同意，与16岁以下者发生性行为都构成违法，但是年龄相近者之间的行为不受处罚，对于13至15岁之间的人群，若加害者年长5岁以上则为处罚对象。

（德国之声中文网）据日本共同社报道，6月16日，日本国会参院全体会议上表决通过《刑法》修正案，其中包括视为可由自主意愿决定的“性交同意年龄”从13岁上调至16岁。修正案中还新设置了拍摄性部位和内衣等的“性姿态摄影罪”罪名。

低于“性交同意年龄”的性行为从法律的角度被视为强奸。对这一年龄的法律定义在英国是16岁，在法国是15岁，在德国和中国是14岁。

日本法律对“性交同意年龄”的规定从1907年以来首次做出修改，此前法律规定的同意年龄为13岁。

修改后的刑法规定，无论是否得到同意，与16岁以下者发生性行为都构成违法，但是年龄相近者之间的行为不受处罚，对于13至15岁之间的人群，若加害者年长5岁以上则为处罚对象。

日本上一次对《刑法》中关于性犯罪内容做出修改是在2017年，也是一个多世纪以来的首次。活动人士认为，刑法改革的力度远远不足。

2019年日本发生过一系列强奸罪被告被判无罪的案例，引发全国范围的抗议浪潮。

依照修改前的法律，检察官必须证明受害者因暴力和恐吓而丧失了反抗能力。批评者认为，这一要求实际上是指责受害者未积极抵抗。

修法之后，包括暴行或胁迫、摄取酒精或药物，以及上司和下属等关系的滥用、突然被袭而无法表达不同意态度的情况等在内的8项行为都构成强奸罪起诉要素。

日本法务省的官员今年年初向法新社表示，厘清起诉要求的目的并不是“使强奸定罪更容易或更难，而是希望使法院判决更加一致”。

（法新社、共同社）

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