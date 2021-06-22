日本将再向台湾捐赠100万剂新冠疫苗

（德国之声中文网）日本政府周五（6月25日）宣布，将再向台湾捐赠100万剂阿斯利康疫苗。

据台湾中央社报道，日本外务大臣茂木敏充在东京的新闻发布会上宣布了这一举措。

中央社报道说，日本捐赠的第二批疫苗将在7月中旬以前运抵台湾。日本捐赠的第一批124万剂阿斯利康疫苗已于6月4日运抵台湾。

台湾还收到了美国捐赠的250万剂莫德纳疫苗，并将收到立陶宛捐赠的2万剂疫苗。

在本地感染病例于5月开始激增之后，台湾于6月初开始加快其疫苗接种活动。

台湾的疫苗接种计划于3月22日启动，但是最初进展缓慢，原因之一是缺乏疫苗，同时也因为当时台湾疫情控制成功，很少出现感染病例。

中央流行疫情指挥中心（CECC）指挥官陈时中周四说，疫苗捐赠让台湾2360万人口中的7.4%注射了第一针疫苗。

周五，陈时中在每日例行电视会议上表达了台湾对所有捐疫苗的国家的感激之情，全体与会卫生官员都戴着特制口罩，上面印有日语、英语和立陶宛语的"谢谢"字样。

台湾总统蔡英文上周说，台湾将与理念相近的民主国家在从防治疫情到区域和平等问题上密切合作。

路透社报道，台湾当局周五表示将加强边境管制，以预防具有高度传染性的德尔塔（Delta）变异病毒株。新的措施要求要求来自英国等五个国家的入境者集中隔离。

卫生部长陈时中说，从周日开始，来自孟加拉国、英国、印度尼西亚、以色列和秘鲁的入境者必须在政府管理的检疫所集中隔离14天。

从巴西和印度抵达台湾的旅客已经适用同样的防疫措施，而其他所有入境旅客都必须在家里或酒店里隔离14天。

台湾的7名德尔塔（Delta）变异病毒株感染者都是在隔离时发现的外来病例。

陈时中周五宣布台湾新增新冠感染76例，比前一天的129例有所下降。

自疫情开始以来，台湾确诊感染病例总共有14,389人。截至周四，死亡人数已达605人。

（德新社、路透社）

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