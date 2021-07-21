日本导弹部署计划曝光　专家：联台抗中

(德国之声中文网) 日本读卖新闻英文网8月3日报道，日本防卫省将于2022年底以前在冲绳县石垣岛部署陆上自卫队的导弹部队，以抗衡在第一岛链内日益活跃的中国海军。

新闻引用日本防卫省官员的说法提到，这支预计部署在石垣岛上的部队规模为500至600人，其中一支部队将配备岸舰导弹和地空导弹，另一支部队则是可以在第一时间应对武装突袭和大规模自然灾害的警备部队。

台湾媒体关注石垣岛与台湾的位置，並分析部署反舰和防空导弹的石垣岛距离台湾约300公里，

导弹射程将涵盖北台湾，为的就是要「威慑中国」。台湾军事专家吕礼诗对德国之声表示，这是日本一直以来「群岛防御计划」的一部份，如果再搭配台湾的「雄二」或「雄三」 ，以及即将从美国取得的鱼叉飞弹，可以遏制中国突破第一岛链。

他说：「日本真正的目的是透过美日安保条约把周边海域和岛屿，包括台湾含纳进防卫计划。」

所谓的「第一岛链」从九州向西南延伸至台湾，位于北起千岛群岛、南至婆罗洲的战略位置。目前，日本在全长1200公里的西南诸岛中，在3个岛屿部署了导弹，包括鹿儿岛县奄美大岛、冲绳本岛和宫古岛。在石垣岛部署导弹是再次加强第一岛链的防御网。

此外，日本防卫省也正在计划在2023年底之前在米国岛安装电子战部队，并在马格岛建造一个新的自卫队基地。

导弹部署影响台海战事

吕礼诗认为，在中国不放弃武力犯台下，战事若爆发，中国应该不会采取封锁的战法，除了时间长影响中国经济，北京也不一定能承受外国制裁。他分析，在中国很有可能在攻击台湾时，划定台湾附近周边的海域作为主战领域，这么一来，将影响日本经济命脉。

他提到：「若台海战争爆发，日本第一时间未必跟台湾联手，而是在台湾遭到军事威胁可以从日本的位置对台湾做有利的支援 。」

吕礼诗也表示，这个导弹部队的部署、还有近来英国伊丽莎白女王号进入菲律宾海演训，两个在台湾东北和东南位置，都是要防止解放军航空母舰透过划定「遏制点」，也就是让美国军舰进入无法进入的区域，来阻断美军驰援。

(综合报道)

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