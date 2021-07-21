 日本导弹部署计划曝光　专家：联台抗中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

日本导弹部署计划曝光　专家：联台抗中

根据日本读卖新闻，日本将在2022年在石垣岛部署导弹部队，这个地方距离台湾海岸只有300公里，目的是为了防堵中国突破第一岛链。

Inselstreit zwischen China und Japan

中日在海上多有交锋，图为中国海监船海监46号(右)在东海尖阁群岛附近的日本领海阻止一艘日本渔船(左)航行。现在日本有了更具体透过导弹部队部署遏止中国海军的计划。

DW.COM

随着中国持续加大对台湾的安全威胁，日本防卫大臣岸信夫昨日告诉《金融时报》，国际社会应更加关注台湾的生存，而其他专家也认为，中国威吓台湾的举动已引起其他亚洲国家反弹。

日本前首相安倍晋三在参加“美日台国会议员战略论坛”时表示，考虑到中国大陆在香港加强管制，“不能让在香港发生的情况发生在台湾”。中国外交部发言人赵立坚回应称“自说自话”。

日本驻澳大利亚大使山上信吾表示，日中关系并不比目前众所周知的紧张的澳中关系好多少。他说，日本每天都需要非常努力地和中国打交道。

日本与英国防长20日在东京的联合记者会中表示，英国航母打击群9月将到日本港口进行联合军演。此外，英国也宣布将常态部署2艘军舰在印太地区。

日本内阁会议13日發布的《2021年版防卫白皮书》中，首次明载「台湾稳定」对日本的重要性。同一天，日本外务省也宣布将第三次捐赠疫苗给台湾，显示台日关係持续在各领域加强的趋势。

(德国之声中文网) 日本读卖新闻英文网8月3日报道，日本防卫省将于2022年底以前在冲绳县石垣岛部署陆上自卫队的导弹部队，以抗衡在第一岛链内日益活跃的中国海军。

新闻引用日本防卫省官员的说法提到，这支预计部署在石垣岛上的部队规模为500至600人，其中一支部队将配备岸舰导弹和地空导弹，另一支部队则是可以在第一时间应对武装突袭和大规模自然灾害的警备部队。

台湾媒体关注石垣岛与台湾的位置，並分析部署反舰和防空导弹的石垣岛距离台湾约300公里，

导弹射程将涵盖北台湾，为的就是要「威慑中国」。台湾军事专家吕礼诗对德国之声表示，这是日本一直以来「群岛防御计划」的一部份，如果再搭配台湾的「雄二」或「雄三」 ，以及即将从美国取得的鱼叉飞弹，可以遏制中国突破第一岛链。

他说：「日本真正的目的是透过美日安保条约把周边海域和岛屿，包括台湾含纳进防卫计划。」

所谓的「第一岛链」从九州向西南延伸至台湾，位于北起千岛群岛、南至婆罗洲的战略位置。目前，日本在全长1200公里的西南诸岛中，在3个岛屿部署了导弹，包括鹿儿岛县奄美大岛、冲绳本岛和宫古岛。在石垣岛部署导弹是再次加强第一岛链的防御网。

此外，日本防卫省也正在计划在2023年底之前在米国岛安装电子战部队，并在马格岛建造一个新的自卫队基地。

Taiwan | The Three People's Principles Unifies China Schriftzug auf Dadan Insel

图为2006年5月21日一名中国游客乘坐游艇在距离中国海岸15公里的台湾海峡以西，属于台湾人控制的金门大胆岛拍照。现在两岸情势紧张，这样互相观光的景象也越来越少。

导弹部署影响台海战事

吕礼诗认为，在中国不放弃武力犯台下，战事若爆发，中国应该不会采取封锁的战法，除了时间长影响中国经济，北京也不一定能承受外国制裁。他分析，在中国很有可能在攻击台湾时，划定台湾附近周边的海域作为主战领域，这么一来，将影响日本经济命脉。

他提到：「若台海战争爆发，日本第一时间未必跟台湾联手，而是在台湾遭到军事威胁可以从日本的位置对台湾做有利的支援 。」

吕礼诗也表示，这个导弹部队的部署、还有近来英国伊丽莎白女王号进入菲律宾海演训，两个在台湾东北和东南位置，都是要防止解放军航空母舰透过划定「遏制点」，也就是让美国军舰进入无法进入的区域，来阻断美军驰援。

(综合报道)

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Japanese and Chinese flags are pictured after a bilateral meeting between two countries on the sidelines of the ASEAN Foreign Ministers' Meeting in Singapore August 2, 2018. REUTERS/Edgar Su

日本驻澳大使：日本每天都辛苦地与中国打交道 21.07.2021

日本驻澳大利亚大使山上信吾表示，日中关系并不比目前众所周知的紧张的澳中关系好多少。他说，日本每天都需要非常努力地和中国打交道。

Japanese Defense Minister Nobuo Kishi meets the press in Tokyo on May 18, 2021. Kishi said part of the online booking system will be fixed for reservations with large state-run vaccination centers in Tokyo and Osaka, following problems observed a day earlier -- the first day of taking reservations from elderly people. (Kyodo)

对台威胁引发反弹 日防长：中国行动笼罩台湾 03.08.2021

随着中国持续加大对台湾的安全威胁，日本防卫大臣岸信夫昨日告诉《金融时报》，国际社会应更加关注台湾的生存，而其他专家也认为，中国威吓台湾的举动已引起其他亚洲国家反弹。

Japan's Prime Minister Shinzo Abe speaks during a press conference at the prime minister's official residence, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan April 7, 2020. Tomohiro Ohsumi/Pool via REUTERS

安倍晋三:不能让在香港发生的情况发生在台湾 29.07.2021

日本前首相安倍晋三在参加“美日台国会议员战略论坛”时表示，考虑到中国大陆在香港加强管制，“不能让在香港发生的情况发生在台湾”。中国外交部发言人赵立坚回应称“自说自话”。

广告

媒体看中国

Olympische Spiele Tokio | Radsport Shanju Bao und Tianshi Zhong China | Mao-Sticker

德语媒体：中国如何使东奥会政治化

中国日益强劲的民族主义浪潮也席卷了正在进行的东京奥运会。中国选手失利，或是外国选手获胜，都会在社交媒体引起轩然大波。  