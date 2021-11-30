日本：寻求安全 加强军备

（德国之声中文网）日本新任首相岸田文雄在安全和防务政策方面寻求更多的独立和自主性。这名64岁的政府首脑计划修改国家安全战略和国防准则。同时，在他的领导下，日本国防开支呈现两位数的增长率，达到历史最高水平。上周末，岸田在东京附近的朝霞营（Camp Asaka）向800名士兵强调，要加强日本的防御能力，包括对敌方基地实施先发制人打击的能力。日本尚不具备这方面的必要武器，因为其"和平宪法"禁止日本发动进攻性战争。

安全环境已变

岸田于上周批准了额外的7740亿日元(约430亿人民币)国防开支，作为追加预算的一部分。通过这笔资金，日本将以比计划更快的速度购买海上巡逻机和水雷等武器。日本2021年的国防开支总额由此同比增长14%，达到创纪录的6.1万亿日元（约3400亿人民币）。这一数额也首次打破了国防预算占国内生产总值（GDP）1%的不成文规定。

国防支出的增加反映了东京政府"加强本国国防能力，以进一步巩固美日联盟和地区安全"的决心--正如时任首相菅义伟在今年4月的华盛顿峰会上向美国总统拜登承诺的那样。他的继任者岸田解释说，日本的安全环境正在发生比以往更多的变化，他提到平壤的多次武器试验和北京的军备扩充。

岸田也面临着来自自民党政调会长高市早苗等强硬派的压力。这名来自执政党的极端保守派政治家正在推动将国防开支翻倍，达到国内生产总值的2%以上。尽管自民党的执政联盟伙伴、秉持和平主义的公明党并不接受这一要求，但也同意增加预算。

日本新任首相岸田文雄继续推行军事强化路线

"日本的国防政策正在经历一个方向性的改变，"德国日本专家马斯洛（Sebastian Maslow）如是分析："在这个过程中，战后和平主义的参数正在被重新定义。"他继续指出，日本首相安倍晋三在其2012年至2020年的近八年任期内，加快了发展具有现代武器系统的更强大的防卫能力。同时，日本也更多地参与到与美国的联盟之中。据这名在仙台白百合女子大学任教的德国政治学者预测，岸田将延续这一路线，"日本正在更多地参与安全政策，以适应新的地区安全形势。"

不可预料的盟友美国

美国约翰斯·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）大学的政治学者布兰兹（Hal Brands）甚至认为这是一场"外交政策革命"：日本可能会取代英国，成为美国在21世纪最重要的盟友。二战失败后，日本放弃了独立的外交政策，将其安全"外包"给了美国。"这一不作为的时代现在已经结束了，"布兰兹写道。特朗普的"美国优先"政策是促成这一结果的原因之一。这名美国前总统对美日联盟提出质疑，并导致计划中的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）失败，该计划也是为了应对中国在太平洋地区势力的推进。在东京看来，拜登为美日双边关系带来的"安宁"并不一定会延续至其任期之后。

然而，布兰兹认为，日本采取更强硬立场的主要原因是中国的争强好斗：北京正在挑战日本对东海尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的主权，并威胁南侧的台湾。布兰兹说："中国领导层正在进行各种暗示：想让日本承受沉痛的教训。"

声援台湾

最近，日本政治家明确表示愿意捍卫台湾的事实上的独立，引发北京强烈不满。前首相安倍晋三在本周接受《日本经济新闻》采访时警告说："中国如果进攻台湾，对日本以及日美联盟将是一场灾难。"安倍暗示，这场入侵可能会使东京满足使用军事力量的条件。周三，在一个台湾智库举行的研讨会上，通过视频发表讲话的他重申了自己的立场：台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事。

安倍还提醒道："采取军事冒险行动，等同于走向经济自杀的道路。"去年9月辞任首相的安倍在自民党内仍有很大影响力。安倍发表讲话后，北京外交部立即作出反应，召见了日本驻华大使。据中国外交部网站消息，部长助理华春莹就安倍的声明提出"严正交涉"，并指出，安倍的"极端错误言论，粗暴干涉中国内政"。中国外交部发言人汪文斌也在记者会上就此警告："任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。"

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