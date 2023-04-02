日本对中国游客取消核酸检测要求

在新冠疫情逐步从大流行转为地区性传染病的趋势下，中国人正在告别各种国内外禁令。去日本不需要做核酸检测了，国内也在逐步取消佩戴口罩的强制令。
（德国之声中文网）日本将于4月5日起取消对从中国直飞航班乘客的新冠阴性检测要求。周一（4月3日）日本官房长官松野博一在记者会上表示，将放宽针对来自中国的入境人员的新冠病毒边境口岸防疫措施。如果接种了3剂以上疫苗，那么4月5日以后无需出示其它证明就允许入境。日本政府还称，所有同新冠病毒相关的边境口岸防疫措施将于5月8日凌晨0点结束。日本共同社此前对这项新措施已进行报道。
中国取消清零政策后，国内出现大波感染潮，日本当时出台政策，不仅将来自中国航班抵达机场减为4座，还要求中国抵达游客出示核酸检测阴性证明。起先是逐个检查，3月1日起改为抽查，现在则宣布取消。
据法新社报道，新冠疫情爆发前，中国游客占到几乎日本全部外国游客的三分之一。而德国已在2月22日起就取消了中国入境者出示核酸阴性的要求；上周，英国政府宣布从4月5日起不再实施类似措施。
据中国《每日经济新闻》报道，乘坐地铁在上海、杭州、广州、南京、西安、郑州等至少6个大城市已不强制要求乘客佩戴口罩，但北京不在其列，在北京坐地铁仍要求戴口罩。
中国呼吸道传染病专家钟南山教授日前在广州的一次会议上表示，疫情发展到现阶段，佩戴口罩已经可以成为非强制性的措施进入，"4月以后，条件允许情况下，建议可以不戴口罩"。
此外，据中国《第一财经》报道，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏3月25日在广州表示，疫情发展到现阶段，佩戴口罩已经可以成为非强制性的措施。他说，"世卫组织也已经释放了终结新冠作为公共卫生突发事件的信号。"不久前，世卫组织不建议中低风险人群接种防止感染新冠病毒的第二针疫苗加强针。
除公共场所外，中国的高校、中小学也早在上月就不强制要求师生佩戴口罩。在幼儿园，幼儿在园期间不佩戴口罩，教职员工在园期间也不强制要求佩戴口罩。
至于以上放松措施是否可以理解成新冠大流行疫情已告结束？钟南山教授认为，根据新加坡和美国的疫情监测情况，新冠高峰未来会局部出现，但不会是全国性的。
（综合报道）
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