日本对中国游客取消核酸检测要求

（德国之声中文网）日本将于4月5日起取消对从中国直飞航班乘客的新冠阴性检测要求。周一（4月3日）日本官房长官松野博一在记者会上表示，将放宽针对来自中国的入境人员的新冠病毒边境口岸防疫措施。如果接种了3剂以上疫苗，那么4月5日以后无需出示其它证明就允许入境。日本政府还称，所有同新冠病毒相关的边境口岸防疫措施将于5月8日凌晨0点结束。日本共同社此前对这项新措施已进行报道。

中国取消清零政策后，国内出现大波感染潮，日本当时出台政策，不仅将来自中国航班抵达机场减为4座，还要求中国抵达游客出示核酸检测阴性证明。起先是逐个检查，3月1日起改为抽查，现在则宣布取消。

据法新社报道，新冠疫情爆发前，中国游客占到几乎日本全部外国游客的三分之一。而德国已在2月22日起就取消了中国入境者出示核酸阴性的要求；上周，英国政府宣布从4月5日起不再实施类似措施。

口罩成标配 创意大比拼 手套、 手机 、口罩 戴口罩在德国什么时候会成为一种义务？亚洲各国广泛使用口罩之后，德国罗伯特·科赫研究所（RKI）现在也建议德国民众佩戴口罩。耶拿将成为德国首个要求市民在超市购物和乘坐公共交通时必须戴口罩的城市，这项措施将于4月6号起实施，人们也可以用围巾等织物遮住口鼻。

口罩成标配 创意大比拼 给消防队员的礼物 一罩难求，口罩短缺的背景之下，越来越多的人们或机构开始自己动手DIY。在Youtube或者推特上，许多人都上传了自己制作口罩的视频。图片上是科特布斯艺术剧院的服装设计总监Cerstin Bochow，她的团队将缝制的口罩赠送给德国红十字会和消防部门。

口罩成标配 创意大比拼 笑容不能丢！ 艺术家穆萨·弗里德里西（Mansha Friedrich）用钩针编织的口罩造型别致。自制的口罩上有着笑脸，动物或者太阳的图案。这位来自汉诺威的艺术家想保持好心情。

口罩成标配 创意大比拼 同一色系 捷克和斯洛伐克先行一步，早在3月中就推行了口罩令。去超市或在公共场所必须佩戴口罩。斯洛伐克总统苏珊娜·恰普托娃（Zuzana Čaputová）和总理伊戈尔·马托维奇（Igor Matovic）作出榜样。奥地利随后开始效仿，规定公民出门购物需戴口罩。

口罩成标配 创意大比拼 春意盎然 中国早就要求民众戴口罩。尽管疫情还没有过去，沈阳的这对舞伴还是忍不住翩翩起舞。他们在春天的阳光下沉浸在自己的世界里。

口罩成标配 创意大比拼 无一例外 以色列也出台了严格的防疫措施。总理内塔尼亚胡发布了强制性命令，禁止民众外出。警察和军队负责巡逻检查。正统派犹太教徒也必须遵守这一点。在耶路撒冷米阿谢里姆（Mea Shearim）地区，一名警察正在命令一名男子回家。

口罩成标配 创意大比拼 加沙地带的艺术 在人口稠密的加沙地带，艺术家们试图用自己的方式给人们带来活力，比如在口罩上手绘图案。政府限制居民外出，禁止举办集会活动。一年一度在以色列边境举行的“回归大游行”也于今年取消。

口罩成标配 创意大比拼 醒目图案 在哥伦比亚，口罩上的图案都异常醒目，戏剧张力十足。两名警官口罩图案似乎是受到动漫“绿巨人”的启发。“绿巨人”的故事被改变成电影和电视连续剧。

口罩成标配 创意大比拼 防护用品短缺 法国总统马克龙正视察一家制造防护用品的工厂。在法国，成百上千的医护人员指责政府，在疫情期间没能提供足够的防护服。许多医疗人员依旧在坚持工作。



还有必要戴口罩吗？

据中国《每日经济新闻》报道，乘坐地铁在上海、杭州、广州、南京、西安、郑州等至少6个大城市已不强制要求乘客佩戴口罩，但北京不在其列，在北京坐地铁仍要求戴口罩。

中国呼吸道传染病专家钟南山教授日前在广州的一次会议上表示，疫情发展到现阶段，佩戴口罩已经可以成为非强制性的措施进入，"4月以后，条件允许情况下，建议可以不戴口罩"。

此外，据中国《第一财经》报道，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏3月25日在广州表示，疫情发展到现阶段，佩戴口罩已经可以成为非强制性的措施。他说，"世卫组织也已经释放了终结新冠作为公共卫生突发事件的信号。"不久前，世卫组织不建议中低风险人群接种防止感染新冠病毒的第二针疫苗加强针。

除公共场所外，中国的高校、中小学也早在上月就不强制要求师生佩戴口罩。在幼儿园，幼儿在园期间不佩戴口罩，教职员工在园期间也不强制要求佩戴口罩。

至于以上放松措施是否可以理解成新冠大流行疫情已告结束？钟南山教授认为，根据新加坡和美国的疫情监测情况，新冠高峰未来会局部出现，但不会是全国性的。

世界最小的口罩

（综合报道）

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