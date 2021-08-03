日本官员参拜靖国神社惹怒中韩

（德国之声中文网）在日本纪念战败76周年前夕，日本防卫大臣岸信夫周五前往靖国神社参拜。该神社供奉的是自明治维新时代以来为日本战死的军人及军属，其中包括二战期间的14名日本甲级战犯，因此被中国和韩国视为日本战时侵略的象征，至今仍是激起日本与中韩两国紧张关系的导火索。

日本共同社报道称， 岸信夫在靖国神社自费献上祭祀费“玉料串”，并在签名簿上署名“众议院议员岸信夫”。报道指出，岸信夫在被问及是否事先与首相菅义伟或官房长官加藤胜信商量时回答，“我自己做出判断并进行了参拜”。

岸信夫在参拜后对媒体表示，在每个国家对战争中的英灵表达崇敬是理所当然的。“我对于在过去战争中为国奋战并牺牲的人们表达了诚挚哀悼。我也重新作出不战誓言，并决心守护人民的生命和和平生活。”

岸信夫是继稻田朋美之后，首名在任内参拜靖国神社的日本防卫相。2016年12月，时任日本防卫相稻田朋美在结束对珍珠港访问后前往靖国神社参拜。

岸信夫胞兄、日本前首相安倍晋三则曾在2013年12月参拜靖国神社触怒中韩，美国也对安倍采取“加剧与邻国紧张关系”的行动表示失望。在此之后，安倍晋三不曾再在任内前往靖国神社，每年仅定期通过助手向神社献上玉料串。去年卸任后，安倍开始定期前往靖国神社参拜。

日本前首相安倍晋三曾在任内参拜靖国神社引发争议

韩外交部召见日本公使抗议

日本首相菅义伟在四月的靖国神社春季例行大祭期间曾向神社供奉“真榊”贡品。日本时事通讯社报道称，菅义伟今年只会奉上贡品，不会亲自前往参拜。

除了岸信夫外，日本经济财政再生相西村康稔也在周五赴靖国神社参拜，并以众议院议员名义供奉祭祀费。岸信夫及西村康稔皆表示，选择此时参拜是为了避开8月15日的人潮。

日本首相或官员参拜靖国神社往往会引起韩国和中国的强烈批评，要求日本正视战时侵略行为。许多韩国人对于日本在1910年到1945年间对朝鲜半岛的殖民怀有强烈怨怼。近年来日韩关系更因为慰安妇赔偿问题降至低点。

韩国外交部周五表示，外交部亚太局局长李相烈召见日本驻韩大使馆总括公使熊谷直树，对岸信夫参拜美化殖民掠夺和侵略罪行并安置战犯的靖国神社表达抗议。韩联社引述李相烈称，岸信夫此举有损两国互信，并敦促日本政治领袖以实际行动展现正视和反省历史的态度。

韩国国防部也发表声明写道，岸信夫参拜靖国神社的行为“恶劣”，并对此表示“严重关切与遗憾”。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东条英机 东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 土肥原贤二 1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松井石根 松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 木村兵太郎 1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 广田弘毅 直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 板垣征四郎 1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 武藤章 侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松冈洋右 在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 永野修身 作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 白鸟敏夫 白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 平沼骐一郎 1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 小矶国昭 小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 梅津美治郎 1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东乡茂德 东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。 作者: Hao Gui



中国男星靖国神社拍照犯众怒

中国外交部尚未对此表态，但中国外交部发言人汪文斌在日本首相菅义伟4月21日向靖国神社供奉祭品后回应称：“中方敦促日方恪守中日四个政治文件原则，切实落实中日四点原则共识，正视和深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”。

值得一提的是，中国男星张哲瀚此前被曝曾在靖国神社前拍照引发热议。张哲瀚周五在微博发文道歉，表示自己对建筑及历史无知，但网友显然并不买账，继续炮轰张哲瀚为“汉奸”。在微博关于#日本防卫大臣岸信夫参拜靖国神社#的讨论中，不少网民提及张哲瀚“给中国人丢脸”，也有人认为“不封杀张哲翰我们连指责别人的底气都没了”。微博用户“时间海Ann”写道：“中国人自己都那么爱日本的靖国神社，还特地去两次。你有资格怪人家日本人吗？人家自己祭祖不行呀？张哲瀚不封杀，中国人的脊梁就再也直不起来了。”

解放军报也对岸信夫参拜靖国神社以及张哲瀚事件发表快评称：“于日方而言，供奉双手沾满世界人民鲜血的刽子手、犯下滔天罪行的历史罪人，是对历史的否定；于公众艺人而言，一句无知岂能掩盖其所作所为？没有任何一个有良知的人能够对此举动给予容忍！忘记历史，就是对历史的背叛！”。

人民日报则发文称：“身为公众人物，对历史尝试如此匮乏，对民族苦难浑然不觉，太不应该。事关民族大义，不容任何试探，更不容有任何挑战。若明知故犯，就得付出沉重代价。”

（路透社、美联社、韩联社、共同社）

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