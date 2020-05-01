日本完成首例新冠康复患者活体肺移植手术

（德国之声中文网）日本京都大学医学部附属医院周四（4月8日）宣布，成功地进行了世界首例新冠康复患者活体肺移植手术。

京都大学医学部附属医院在声明中说，患者是一名来自关西地区的女性，她在周三接受了近11个小时的手术后，目前正在康复中。器官捐赠者是这名女患者的丈夫和儿子，三人术后状况良好。

该大学表示，这是世界上首次将活体捐献者的肺组织移植给肺损伤新冠患者。在日本，来自脑死亡捐献者的移植手术仍然很少，活体捐献者被认为是患者更现实的选择。

"我们证明了现在可以选择（从活体捐赠者）进行肺移植。"主刀医生伊达洋至（Hiroshi Date）博士在新闻发布会上表示，这例手术给肺部严重受损的新冠患者“带来希望”。

京都大学指出，美国、欧洲和中国已对新冠肺炎患者实施数十例肺移植手术，但使用的肺源来自脑死亡的捐赠者。

这名女性患者去年年底因感染新冠病毒而出现呼吸困难的症状，病情急剧恶化。由于肺部严重受损，她在另一家医院接受 “人工肺”机器治疗超过3个月。

京都大学说，她已经从新冠感染中康复，但是双肺均萎缩硬化，失去功能且难以医治。她活着的唯一选择就是接受肺移植。

她的丈夫和儿子自愿捐赠了部分肺组织。移植手术由伊达洋至博士带领的30人医疗团队在京都大学医学部附属医院进行。丈夫捐赠了部分左肺，儿子捐赠了部分右肺。

京都大学表示，预计她经过约两个月就能出院，三个月左右就能恢复正常生活。

张平/张筠青（美联社）

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