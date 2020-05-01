 日本完成首例新冠康复患者活体肺移植手术 | 科技环境 | DW | 09.04.2021

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科技环境

日本完成首例新冠康复患者活体肺移植手术

日本京都大学医学部附属医院成功进行了世界首例新冠康复患者活体肺移植手术。接受移植的患者为一名女性。她的丈夫捐赠了部分左肺，儿子捐赠了部分右肺。

Röntgenbild Lungentransplantation Japan Kyoto Uniklinik

日本京都大学医学部附属医院提供的患者肺部X光片，右边为术后的肺部影像

（德国之声中文网）日本京都大学医学部附属医院周四（4月8日）宣布，成功地进行了世界首例新冠康复患者活体肺移植手术。

京都大学医学部附属医院在声明中说，患者是一名来自关西地区的女性，她在周三接受了近11个小时的手术后，目前正在康复中。器官捐赠者是这名女患者的丈夫和儿子，三人术后状况良好。

该大学表示，这是世界上首次将活体捐献者的肺组织移植给肺损伤新冠患者。在日本，来自脑死亡捐献者的移植手术仍然很少，活体捐献者被认为是患者更现实的选择。

"我们证明了现在可以选择（从活体捐赠者）进行肺移植。"主刀医生伊达洋至（Hiroshi Date）博士在新闻发布会上表示，这例手术给肺部严重受损的新冠患者“带来希望”。

京都大学指出，美国、欧洲和中国已对新冠肺炎患者实施数十例肺移植手术，但使用的肺源来自脑死亡的捐赠者。

这名女性患者去年年底因感染新冠病毒而出现呼吸困难的症状，病情急剧恶化。由于肺部严重受损，她在另一家医院接受 “人工肺”机器治疗超过3个月。

京都大学说，她已经从新冠感染中康复，但是双肺均萎缩硬化，失去功能且难以医治。她活着的唯一选择就是接受肺移植。

她的丈夫和儿子自愿捐赠了部分肺组织。移植手术由伊达洋至博士带领的30人医疗团队在京都大学医学部附属医院进行。丈夫捐赠了部分左肺，儿子捐赠了部分右肺。

京都大学表示，预计她经过约两个月就能出院，三个月左右就能恢复正常生活。

张平/张筠青（美联社）

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