日本学生怕「添麻烦」校园霸凌难追查

(德国之声中文网) 根据日本教育部10月25日發布的一份报告显示，校园霸凌事件数量创下新高。专家警告，许多孩子因为害怕不敢站出来，实际的数字可能更高。从小学到高中，日本各地私立和公立学校的霸凌事件在截至2018年3月31日的学年中，高达41万4千3百78件。这个数字比起去年大幅上升，新增了9万1千多名案例。

其中有474起案件被认定为「严重霸凌」，比起去年多了78件。当中更有55起危及当事人的性命。在该学年期间自杀的250名学生中，当局确定有10名儿童在学校常被欺负。这些调查证据通常来自于学童的笔记。

早稻田大学社会研究学院教授中林美惠子 (Mieko Nakabayashi)接受德国之声访问表示:「日本学校一直存在霸凌问题。但在我看来，有更多儿童自杀与霸凌有关。我认为这对学校、教育当局和政府来说都是一个很大的问题。」

她说：「有关人员现在承受的压力比起过去大得多......有愈来愈多的案例被记录下来。这可能是案件增加的原因。但显然我们需要付出更多努力来解决霸凌问题。」

日本一些地方教育局处已经採取措施来解决问题，包括每学期对所有霸凌者进行强制调查，并在事件确认后召开工作会议处理。

「不要与众不同」

中林美惠子指出，虽然不同文化的社会中，孩童都会因为与他人表现不同而被同侪排挤，但她认为日本社会在这方面有一些独特的面向。她说：「在许多国家，霸凌很常见，因为并非所有的孩子都在年轻时就能受到正確觀念引導，但我觉得这在日本有点不同。」

她认为在日本校园中，与众不同会成为锁定目标。「整个日本社会都是如此。整合很重要......如果你在课堂上才华横溢、太漂亮，又或是你会演奏乐器，还是跟别人採取不同的作法，就会成为目标。」这种态度在日本社会中非常普遍。一句当地谚语说明脱颖而出的人会遭受到的待遇：「突出的钉子会被铁鎚捶下。」

中林美惠子表示，还有其他社会习俗使得遭受霸凌的孩童不敢跟爸妈和老师说。她表示，在日本文化中，有一种不麻烦他人的习惯。当事人担心将霸凌事件託出，反而会带来更多不必要的关注。

「日本更极端」

菲奥（Eric Fior）是横滨私立法国学校的校长。他3个儿子都在日本公共教育體系中求学。他表示，日本学校中有很强的「顺应」压力。他说：「据我所知，我的儿子从来没有被欺负过，但我听过一些跟他有关让我很生气的事。」

他认为，世界各地的儿童都可能是不友善或粗暴的，但日本似乎更加极端。他提到：「男孩面对的往往是肢体霸凌，互相推来推去......最后打一架解决。在女孩之间则有所不同。日本的霸凌常是将某个女孩排除在群体之外，或讲她八卦等各種关係霸凌。」他强调，其他形式的霸凌跟肢体霸凌造成的后果一样严重。

Julian Ryall/夏立民/苗子