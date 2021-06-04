日本媒体：国内奥运观众可限量进入馆场观看

（德国之声中文网）据日本共同社周日（6月20日）援引知情人士的消息，东京奥运组委会正在考虑将7月23日举行的开幕式参加人数限制在两万左右。按照这项计划，除了参加奥运会的各类官员外，一些已经订购了开幕式入场券的日本公民也将可以亲临现场。

该报道还称，周一（6月21日）组委会还将对日本观众是否准许观看比赛做出决定。届时，东京奥运组委会将同国际奥委会、日本政府以及东京市政府共同协商。

此前，日本首相菅直人曾表示可以考虑在观众席空置一半的前提下，允许最多10000名观众入场观看。但日本政府新冠对策小组会会长、世卫西太平洋总监尾身茂否决了这项提议。

根据目前的决定，外国人不能入境日本观摩开幕式或观看比赛。原本东京市打算设立6处公众观看点（Public Viewing）的计划也应疫情被取消，很长一段时间来，日本国内对在公园搞公众观看点的设想有很多争议。周六，东京都知事小池百合子宣布，鉴于新冠病毒扩散的隐患尚未消除，并担心奥运期间病毒变种威胁比赛，东京市政府决定将公众观看点临时改成疫苗接种中心。

目前，日本10万人7天平均感染人数已下降到个位数，几天前已取消新冠紧急状态，但日本疫苗接种率相对较低，全国才共有2000多万人接种了第一针，覆盖人口16.42%。

多月以来的民调显示，日本大多数人反对今年夏季举办奥运，但本应去年举行的奥运会已经因为疫情推迟了一年。周日在抵达成田机场的外国奥运选手中，有一名被测出新冠阳性。据共同社的消息，这名运动员没有被允许入境。

（德新社、共同社等）

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