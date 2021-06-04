 日本媒体：国内奥运观众可限量进入馆场观看 | 足坛体坛 | DW | 20.06.2021

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日本媒体：国内奥运观众可限量进入馆场观看

东京奥运会因为疫情已很大程度缩小了规模，如不允许外国观众入境日本。但日本国内的观众能否现场观摩呢？

Vor den Olympischen Spielen in Tokio

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日本在疫情下举办奥运引起许多民怨，不过7月23日开幕式在即，日本政府只能赶紧拿出对策。

日本民众对东京奥运的热情度仍在继续下降。日本媒体报道称，大批本已登记注册的志愿者表示届时将无法参加奥运会的服务工作。

距东京夏季奥运会（7月23日-8月8日）开幕仅有两个月之际，美国官方建议国民目前不要去日本。日方则表示，美方的旅行警告不会影响奥运会。

各国运动员们正为奥运会做准备。然而，在本届夏季奥运主办国的日本，这个世上最大体育盛会遇到越来越大阻力。在新冠大流行瘟疫背景下，越来越多的人不希望本届夏季奥运在东京举行。

（德国之声中文网）据日本共同社周日（6月20日）援引知情人士的消息，东京奥运组委会正在考虑将7月23日举行的开幕式参加人数限制在两万左右。按照这项计划，除了参加奥运会的各类官员外，一些已经订购了开幕式入场券的日本公民也将可以亲临现场。

该报道还称，周一（6月21日）组委会还将对日本观众是否准许观看比赛做出决定。届时，东京奥运组委会将同国际奥委会、日本政府以及东京市政府共同协商。

此前，日本首相菅直人曾表示可以考虑在观众席空置一半的前提下，允许最多10000名观众入场观看。但日本政府新冠对策小组会会长、世卫西太平洋总监尾身茂否决了这项提议。

根据目前的决定，外国人不能入境日本观摩开幕式或观看比赛。原本东京市打算设立6处公众观看点（Public Viewing）的计划也应疫情被取消，很长一段时间来，日本国内对在公园搞公众观看点的设想有很多争议。周六，东京都知事小池百合子宣布，鉴于新冠病毒扩散的隐患尚未消除，并担心奥运期间病毒变种威胁比赛，东京市政府决定将公众观看点临时改成疫苗接种中心。

目前，日本10万人7天平均感染人数已下降到个位数，几天前已取消新冠紧急状态，但日本疫苗接种率相对较低，全国才共有2000多万人接种了第一针，覆盖人口16.42%。

多月以来的民调显示，日本大多数人反对今年夏季举办奥运，但本应去年举行的奥运会已经因为疫情推迟了一年。周日在抵达成田机场的外国奥运选手中，有一名被测出新冠阳性。据共同社的消息，这名运动员没有被允许入境。

（德新社、共同社等）

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