日本央行17年来首次加息

（德国之声中文网）这是日本在2007年以来的首次加息决定，标志着长期以来该国旨在刺激经济的超宽松货币政策的结束。日本央行总裁上田一夫当天举行新闻发布会，发布本次加息决定的更多细节。

据《日经新闻》报道，日本首相岸田文雄表示："我们对央行充满信任，决策权掌握在央行手中。"

日本央行（ Bank of Japan）周二宣布，终止长期以来的负利率政策，并做出了17年以来首次上调利率的决策。

负利率是日本激进货币宽松政策的核心。日本央行在一份声明中称："央行将鼓励无担保隔夜拆解利率保持0至0.1%的水平。"就此对此前-0.1%的利率进行了上调，但仍保持接近零利率的水平。

"象征意义大于实际"

加息决定正式公布前，日本美银证券负责人德瓦里尔（ Izumi Devalier）就已表示："这将是17年来的首次加息，因此非常具有象征意义。不过，加息决定对经济的实际影响实际上非常有限。"她认为，日本央行可能会继续维持货币宽松政策。提升利息将会使消费和企业贷款的成本也随之上调。

加息决定公布后，日本股市周二出现了一些波动。日元对美元的汇率一度下跌0.39%，跌至149.74日元兑一美元。

日本央行的货币政策

2007至2008年爆发全球金融危机之后的15年当中，许多西方国家的央行都先后将利率下调至零或接近零的水平。而日本早在上世纪90年代中期，就已开始了向零利率方向的发展。

这一方面是为了在人口不断减少、老龄化趋势日益明显的日本社会鼓励消费和通胀，另一方面也是国家保持偿还债务能力的需要。全球范围内，日本是国债在GDP中占比最高的国家。

近几个月来，日本通货膨胀率首次接近央行2%的目标，因此，有关央行将上调利率的猜测近来也变得越来越多。

（路透社，美联社，法新社）

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