日本夫妻必须同姓为何百年不变？

(德国之声中文网)日本最高法院在6月23日正式宣判称，目前民法与户籍法规定的婚姻关系中，夫妇需要「同个姓氏」一事表示合乎宪法规定。这也是自2015年后，日本官方再度就此表态。

判决中并指出「规定夫妻婚姻同姓的民法与户籍法，并未违反宪法第24条的婚姻自由」、「2015年后虽然社会状况与国民意识产生变化，但是本案不认为应该要改变过去判断」。但也指出，夫妻姓氏的制度，未来可交由国会进一步讨论再做出决议。

该法案是由15位最高法院法官决议，其中11位裁定合宪、4位裁定违宪，当中两方各有1位女性。最高法院大法庭指出「家族姓氏称呼定为一个是合理的，就算对女性来说可能有许多不方便的地方，但是通常称呼习惯下，已经出现若干缓和」。

目前日本民法750条与户籍法74条规定，男女双方在结婚时，需要选择一个固定姓氏，因此除非男方入赘，通常女方都要跟随丈夫姓氏。而「通常称呼」则是女性在结婚后回到职场，公司还是习惯用旧姓氏称呼，甚至文件都可不必更动。

但是近几年来，夫妇各自保有姓氏的论争愈来愈多，2015年时日本官方曾一度裁定夫妇同姓「合宪」，但在2018年时又有3对夫妻对此提出申诉，断断续续经过三年一路上诉到最高法庭才在6月23日再度裁定「合宪」。

25年断断续续抗争

「夫妻都要采用同个姓氏的这规定，除了我国以外我就都不知道了」，日本法务大臣上川阳子在2020年11月的参议院质询上，被质询时如此回复。上川阳子本身也是结婚后改夫姓，但是支持未来夫妻双方可以选择自己姓氏的政治人物。

日本在25年前的1996年，就有对夫妻是否都要强制同个姓氏一事考虑解禁。当时担任日本前法务省参事官小池信行跟《朝日新闻》回忆，「刚开始讨论法案时，内部气氛是很压倒性地支持夫妇可以各自姓氏，当初很乐观的」。

不过在对议员展开游说后，气氛就完全转变，以自民党为首的保守政治派系对此大力反对。理由不外乎是「夫妻别姓会弱化家庭的牵绊」、「婚后在职场用旧姓氏通称不就好了」，无法得到执政党理解下，法务省在当年决定终止提案。

但在2001年10月起，日本政府解禁国家女公务员可以在职场使用「旧姓氏」通称，社会风气开始转变，不少企业也相继跟进。

在2014年《日本经济新闻》调查中，显示96.1%女性为了结婚，还是去户政事务所改成跟丈夫一样的姓氏。但是在2015年该媒体同样对1654间企业调查，发现85.3%女性结婚后都在职场使用旧姓氏，只有在结婚时名义上改为跟丈夫一样姓氏。

女性地位仍需努力

对于是否应该推广夫妇别姓，日本《每日新闻》在3月的民意调查中，显示51%的人赞成分别保有姓氏，只有23%反对。在最高法院裁定出炉后，该报也在6月24日的社论中以「与时代背道而驰的最高法院」为标题批评，并指最高法院「无法正视现实」。

这次裁定合宪的大法官11人都为60岁以上的资深法官，但是这次判决也在推特上引发讨论，认为法官男女比例不合，也没有考量年轻世代的心声。

「如果我结婚要我改姓氏的话，我会有点懊悔」，在网络上发起「『男女共同参加基本计划』是什么？」活动的26岁樱井彩乃跟日本媒体表示，许多朋友跟她反应「绝望」或是「明明是人权问题，为何这样做？」

近30年来，许多日本女性在世界各国留学、就业的比例大增，但她们也发现一但跟日本男性结婚后，如果改姓氏，几乎在国外等同换一个人。从护照、各种税务处理到民事程序，甚至信用卡等都要重发，因此也提升女性想实现夫妻各自选择姓氏的意愿。

这几年来，日本夫妻选择「事实婚姻」的状况也开始增多。意即夫妻虽然有办婚礼、成家，但是因为户政登记要同个姓氏，就索性不登记，维持事实上的婚姻生活。显示愈来愈多男方愿意考量女方的心情。

明治时代以来传统

目前全世界中，日本是唯一真正明文规定夫妻结婚一定要同个姓氏的国家。美国、英国、德国与俄罗斯等，都可以选择同姓氏或分开姓氏。法国、中国、韩国与台湾等，则是原则上夫妻姓氏都分开。而意大利跟土耳其可以用夫妻两人姓氏来当作「结合姓氏」。

日本原先在古代是只有贵族与君主才能拥有姓氏，直到明治维新时期，日本快速西化之余，也在1876年颁布政令，要求结婚时女方要跟从夫家的姓氏。在1947年，二战后的日本颁布新修正民法后，依旧维持此规定。

原先西洋各国法律上都是维持结婚要跟从夫方的姓氏，但在20世纪下半叶，全世界开始兴起男女平权运动，联合国在1979年通过《消除对妇女一切形式歧视公约》后，包括丹麦、瑞典等国家开始开放夫妻可以各自保有姓氏，连原先被认为家族观念较强的德国也在90年代开放，夫妻姓氏不同不再如以往那样罕见。

中国古代则是汉朝之后慢慢有对妻子称「某夫人」，在中华民国于大陆建政后，在1929年规定男女结婚妻子可冠夫姓，但夫妻可讨论是否冠夫姓，直到1998年正式废除。中华人民共和国则是建政后的1950年就规定夫妻可分开姓。但在两岸三地至今仍是有些罕例，如前中共高官薄熙来的太太薄谷开来、香港特首林郑月娥、台湾前副总统连战太太连方瑀等，都是冠夫姓的例子。

奈良女子大学教授，专攻性别法学的三成美保跟《朝日新闻》坦言，「日本未来导入各自夫妻可以选择姓氏或同姓氏，才是个人权利保障最合理的」。他并认为1996年时日本错失重大机会，「世界潮流从家庭为单位到注重个人权利为单位，现在只剩日本留下来了」。

《朝日新闻》在24日社论则建议，日本的国会势必要就此好好议论，自民党不能再开倒车，执政党背负相当大的责任。而是否能真正顺应世界潮流，下一期的国会开议后，《朝日新闻》称「国会要有相当自觉了」。

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