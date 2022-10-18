日本大谈中国攻台意在提高军备？

（德国之声中文网）美国国务院一位高级官员周四（10月20日）表示，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）下周前往东京与日本和韩国的同行举行会晤，届时他们将讨论朝鲜不断发射导弹议题以及台海紧张局势。谢尔曼的东京行期安排在10月24日至27日。除三边会谈外，行程也计划了双边会晤。

这名官员对记者说，"我们将讨论一系列问题，包括朝鲜今年多次发射弹道导弹、中国议题，以及俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争"，"我们打算讨论涉及区域安全的全部问题，其中台湾占据很重要部分。"

路透社分析指出， 谢尔曼与日本将谈及国防改革，以及东京正在制定新的国家安全战略事宜。在朝鲜和台海紧张局势加剧之时前往亚洲同盟友互动意义重大。不仅如此，日本自卫队和美国士兵将在11月10日至19日进行有36000人参加的两年一度的军事演习。

日本正在寻求增加军费开支

2019年出台的《国防白皮书》中，日本把中国定义为它的主要对手，认为北京会蔑视国际规则，以及对台湾的胁迫和快速发展的军事现代化建设，构成对日本以及该地区的安全威胁。有专家认为，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，这种焦虑更为加剧，削弱了日本国内原本反对重新推动军事化的广泛共识。

2027年这个时间点受到广泛关注，除了它是中国二十一大召开之年份外，它还是中国人民解放军建军一百周年纪念，具有象征意义。在2021年美国参院军事委员会的一次听证会上，时任（Philip Davidson）曾表示，解放军可能在2027年之前对台湾采取行动。而美国海军作战部部长吉尔德伊上将（Michael Gilday，又译吉尔代）周三（10月19日）再次发出警告称，中国甚至可能在2024年之前武力犯台。

日本专家指出，这一背景下，日本政府正在"顺风而行"，通过不断强调2027年是东亚力量平衡向中国倾斜的时刻，利用这一时机，扩大和巩固国内对增大国防开支的支持度。

对日本而言，台湾失守、或被中国大陆控制，不啻是一场灾难，因为为日本提供能源以及许多用于制造工业的原材料的航道将可能受到严重阻碍，此外，中国海军也可以从台湾以及外岛军事基地长驱直入进入西太平洋。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



中国：日本找借口扩充军力

中国外交部对路透社的一份书面回应中指责日本借机进行扩军，这份信函写道，"日本政界一再以中国为借口，故意夸大地区紧张局势。这样做，日本方面只是在为加强自己的军事力量和扩大军事规模寻找借口。"

在二十大做政治报告时，习近平表示，要深化中国国防和军队改革，将解放军建设成世界一流军队，实现2027年的建军100年奋斗目标。他还提到，"坚持以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景"，但不排除对"极少数'台独'分裂分子及其分裂活动"使用武力。

中国导弹落在日本专属经济区之内

日本舆论开始支持增加军费

路透社报道指出，鉴于同中国的外交以及经济上的往来，在发生武力犯台的情况下，日本不可能直接参战保卫台湾。但日本同台湾相隔最近的地方只有150公里，被卷入战争的可能性很大，如果这样，日本面对的将是军费开支达到4倍之高的中国。

日本政府官员告诉路透社，开战情况下，中国会设法占领靠近台湾的日本岛屿作为防空基地，抵御外来进攻。佩洛西今年8月访台之后中国举行大规模绕台军演，其中有导弹落在日本专属经济区之内。此外，日本军事基地、机场、港口以及其它设施因会让美军使用，都可能成为中国导弹打击的目标。

俄乌战争爆发后，日本舆论就军费议题发生了很大变化，NHK本月公布的一份调查显示，55%的人同意政府提高军费开支，29%的人表示反对。在支持者中，61%的人甚至认为可以降低公共开支来支付提升军费。

面对朝鲜不断的挑衅，日本不会改变将中国作为主要对手的政策，虽然不久前朝鲜发射的一枚弹道导弹穿越了日本领空。至于首尔，一名不愿透露姓名的日本高级官员说，日本愿意将对付朝鲜的棘手事宜交给韩国领衔处理。

(路透社等)

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