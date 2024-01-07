 日本外相访问乌克兰 宣示支持立场不变 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2024

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时政风云

日本外相访问乌克兰 宣示支持立场不变

日本外务大臣上川阳子周日（1月7日）到访乌克兰，与乌克兰外长库列巴举行会晤。她强调，东京对基辅的持续支援不会发生变化。

到访的日本外相上川阳子同乌克兰外长库列巴在基辅某处的地下室举行记者会

到访的日本外相上川阳子同乌克兰外长库列巴在基辅某处的地下室举行记者会

（德国之声中文网）当日在基辅某处的地下室举行的联合记者会上，上川阳子说，日本坚定地继续支持乌克兰，直到和平重现，她说，"我能感受到乌克兰现在的局势有多紧张"。

她批评莫斯科的炮火袭击，"我再次强烈谴责俄罗斯的导弹和无人机袭击，特别是在元旦期间的袭击。"

上川阳子宣布，东京将"拨款3700万美元提供无人机探测系统"，以及5套发电机系统，帮助乌克兰度过这个冬天。

据日本大使馆发布的消息，乌克兰是上川阳子外务大臣新年伊始出访国外的第一站。根据日程，她前往基辅附近的布查市，俄乌战争爆发后不久，俄军被指责对布查平民进行了野蛮屠杀，此举涉嫌犯有战争罪。此外，上川阳子还前往伊尔平市，这里曾发生过激烈战斗。

上川阳子去年9月就任日本外相，她此次出访的消息事先没有对外宣布，据悉原定为期两周的参访计划也做了大幅调整。法新社报道，最初上川阳子计划访问波兰、芬兰、瑞典、荷兰、美国、加拿大、德国和土耳其。

根据此前日本外交部的一份声明，上川阳子从波兰入境乌克兰，她"再次重申对乌克兰一贯支持和支持的日本政策"。声明说，她将向乌克兰方面介绍日本援乌的详细内容。

此外，东京计划在今年2月举办一个促进乌克兰经济重建的国际会议，届时乌克兰总理施梅哈尔（Denys Shmyhal） 计划参加，而上川阳子就会议的筹备情况与乌克兰高层交换了意见。

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日本间接向乌克兰提供防空武器

周日，乌克兰外长库列巴在表达了对日本地震灾民的慰问之后说，基辅对日本去年做出的向乌克兰提供F-16战机的决定表示感谢，他补充说，乌克兰还需要防空系统，"每一天，乌克兰的城市都在遭到俄罗斯导弹和无人机的轰炸"，"他们无法抓到我们，于是他们试图摧毁我们"。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，日本已经加入了多个西方协调的支援乌克兰、制裁俄罗斯的项目，其中包括遵守对俄的出口禁令以及冻结俄罗斯的海外资产。

上月，日本政府做出了旨在放宽军火出口限制的决定。按照新规定，日本可以向美国和英国出口按照许可证自行生产的爱国者导弹系统，这两个国家则可直接向乌克兰提供武器。这样，等于日本直接参与了欧洲的安全架构，向乌克兰间接出口了武器，而按照日本的规定，不允许向交战国家提供军火。在爱国者反导系统上，日本此次饶了一个圈子，以回应美国总统拜登的请求。

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（综合报道）

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