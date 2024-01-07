日本外相访问乌克兰 宣示支持立场不变

（德国之声中文网）当日在基辅某处的地下室举行的联合记者会上，上川阳子说，日本坚定地继续支持乌克兰，直到和平重现，她说，"我能感受到乌克兰现在的局势有多紧张"。

她批评莫斯科的炮火袭击，"我再次强烈谴责俄罗斯的导弹和无人机袭击，特别是在元旦期间的袭击。"

上川阳子宣布，东京将"拨款3700万美元提供无人机探测系统"，以及5套发电机系统，帮助乌克兰度过这个冬天。

据日本大使馆发布的消息，乌克兰是上川阳子外务大臣新年伊始出访国外的第一站。根据日程，她前往基辅附近的布查市，俄乌战争爆发后不久，俄军被指责对布查平民进行了野蛮屠杀，此举涉嫌犯有战争罪。此外，上川阳子还前往伊尔平市，这里曾发生过激烈战斗。

上川阳子去年9月就任日本外相，她此次出访的消息事先没有对外宣布，据悉原定为期两周的参访计划也做了大幅调整。法新社报道，最初上川阳子计划访问波兰、芬兰、瑞典、荷兰、美国、加拿大、德国和土耳其。

根据此前日本外交部的一份声明，上川阳子从波兰入境乌克兰，她"再次重申对乌克兰一贯支持和支持的日本政策"。声明说，她将向乌克兰方面介绍日本援乌的详细内容。

此外，东京计划在今年2月举办一个促进乌克兰经济重建的国际会议，届时乌克兰总理施梅哈尔（Denys Shmyhal） 计划参加，而上川阳子就会议的筹备情况与乌克兰高层交换了意见。

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日本间接向乌克兰提供防空武器

周日，乌克兰外长库列巴在表达了对日本地震灾民的慰问之后说，基辅对日本去年做出的向乌克兰提供F-16战机的决定表示感谢，他补充说，乌克兰还需要防空系统，"每一天，乌克兰的城市都在遭到俄罗斯导弹和无人机的轰炸"，"他们无法抓到我们，于是他们试图摧毁我们"。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，日本已经加入了多个西方协调的支援乌克兰、制裁俄罗斯的项目，其中包括遵守对俄的出口禁令以及冻结俄罗斯的海外资产。

上月，日本政府做出了旨在放宽军火出口限制的决定。按照新规定，日本可以向美国和英国出口按照许可证自行生产的爱国者导弹系统，这两个国家则可直接向乌克兰提供武器。这样，等于日本直接参与了欧洲的安全架构，向乌克兰间接出口了武器，而按照日本的规定，不允许向交战国家提供军火。在爱国者反导系统上，日本此次饶了一个圈子，以回应美国总统拜登的请求。

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（综合报道）

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