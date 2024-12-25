日本外相访华 双方就恢复日本水产品进口取得共识

日本外相岩屋毅本周三访华，在与中国外长王毅会晤中，确认中方将落实恢复日本水产品的进口事宜。此外还宣布了针对中国公民签证的放宽措施。

（德国之声中文网）日本外相岩屋毅于本周三（12月25日）访华，与中国国务院总理李强和外长王毅举行会谈。

这是岩屋毅自10月出任日本外相以来首次访华。岩屋毅在与王毅会晤时表示：“我认为，重要的是要有具体、切实的例子来说明中日关系未来的可能性。”

“日中两国都必须履行责任，共同致力于本地区及国际社会的和平与繁荣，这点非常重要，” 岩屋毅补充道。

王毅则强调两国关系的重要性和意义超越了双边关系范畴：“如果中日关系稳定，亚洲将会更加稳定。”

上个月，中国国家主席习近平在秘鲁利马与日本首相石破茂会面时表示，中日关系正处于“改善和发展的关键时期”。习近平强调，两国“互为合作伙伴，互不构成威胁”。

确认落实恢复日本水产品进口

日本福岛核电站废水排放问题一直是双边关系的主要症结之一。中国对日本的排放决定表示强烈反对和谴责，并因此加强了对日本商品的检测。

取消中国对日本水产品的进口禁令也因此是议程核心议题。去年日本开始排放经过处理的放射性废水。中国以此为由，全面禁止日本水产品进口。此前中国一直是日本水产品的最大出口市场。

但两国政府于今年9月达成协议，同意重启日本水产品对华出口。《日经新闻》本周报道称，中国正在考虑对进口日本海产品解除禁令。

中国外交部发言人本周二（12月24日）表示，在充分监测的基础上，中国将“调整相关措施”，对符合标准和规定的产品逐步恢复进口。

据日本共同社本周三（12月25日）报道，日本外相岩屋毅透露，其在与中国外长王毅会谈中确认了中方将落实恢复日本水产品进口的共识。

不过，中国仍希望日本方面做出保证。王毅强调日方应履行国际义务和对中方作出的承诺，建立长期国际监测机制并允许中方独立取样检测。

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就安全议题表达关切

中日两国作为贸易伙伴，虽然在经济和投资关系上联系紧密，但在安全和领土争端上存在竞争关系，且长期以来的地缘政治分歧和战争等历史敏感问题使关系进一步复杂化。

作为自去年4月以来首位访华的日本外相，岩屋毅还对中国在日本周边的军事活动增加，以及包括朝鲜在内的地区局势等安全议题表达了关切。

上个月，日本对朝鲜与俄罗斯的安全联盟表示“严重关切”。朝鲜可能通过与俄罗斯结盟而获得先进军事技术和作战经验。

据乌克兰及其盟友估计，朝鲜已将1.2万名士兵派往俄罗斯以支持其侵乌战争。本周乌克兰警告称，朝鲜可能会向俄罗斯军队输送更多人员和装备。

日本将放宽中国公民入境签

此次日本外相访华还宣布了针对中国公民签证的放宽措施，包括新设有效期10年的旅游签证。并将团队旅行签证的可停留天数从15天延长至30天。

这一措施也呼应了中国自11月起重新对日本公民实施短期停留免签政策。新政策将免签停留期限从现行15日延长至30日。新冠疫情前，中国曾对日本实行入境15天以内免签。

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（共同社 法新社 路透社等）

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