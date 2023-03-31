日本外相林芳正访华 日中关系有望缓和？

日本外相林芳正出访中国，与中国外长秦刚谈及日本国民遭拘留、福岛核废水及台海和平稳定等议题；秦刚则呼吁日方「树立正确对华认知，拿出政治智慧和担当」。另外，林芳正还与总理李强及中央外办主任王毅会面，详细内容为何？
（德国之声中文网）日本外相时隔3年访华，先后分别会见中国外交部长秦刚、国务院总理李强，中共中央政治局常委、中央外事工作委员会办公室主任王毅，就中日关系、福岛核汙水、半导体限制、台湾等问题进行讨论。
综合时事通信社、《日本时报》的报导，周日林芳正在与秦刚会面时提到，尽管存在「许多挑战」，但维护好日本和中国之间的「建设性和稳定」双边关系变得越来越重要。他认为，日本和中国的关系正处于一个重要阶段。
另一方面，秦刚则对林芳正表示，中日关系既存在机遇，也不乏挑战。他提到，今年是《中日和平友好条约》签署45周年，必须做出和平共处、友好合作的「正确的选择」来呼应该条约的精神。他呼吁日方「树立正确对华认知，拿出政治智慧和担当，同中方共同努力，加强对话沟通、推进务实合作，……为两国关系排障减负，构建契合新时代要求的中日关系」。
日本放送协会（NHK）报导指出，林芳正在会面期间对数名日本国民在中国遭到拘留提出抗议，其中包括一名被指控为间谍的日企员工，并强烈要求早日释放他们。在国安方面，他对中国海警局船只驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边领海以及中俄在日本周边的联合军事活动增加表达严正关切。有关环境方面，他在会面中解释福岛核电站排放污水的安全性，并抗议中方的对外的沟通没有科学根据。除此之外，林芳正也向秦刚指出台海和平稳定的重要性，并就香港及新疆人权情况表示严重关切。
根据中国外交部发布的活动纪录，关于一名日本公民在华从事间谍活动的案件，秦刚强调中方将依法处置。对于福岛核污染水，他则指出这是事关人类健康安全的重大问题，呼吁日方负责任地处置。秦刚也在会上强调，台湾问题中国核心利益的核心，事关中日关系的政治基础，「中方敦促日方恪守中日四个政治文件的原则和迄今承诺，不得插手台湾问题、不得以任何形式损害中国主权」。
日本于3月31日扩大半导体技术出口管制措施，秦刚与林芳正会面时表示「美曾用霸凌手段残酷打压日本半导体产业，如今对华故伎重施。己所不欲，勿施于人。日本切肤之痛犹在，不应为虎作伥。封锁只会进一步激发中国自立自强的决心。」林芳正则于接受记者访问时为新的限制措施辩护，表示「这符合国际法规」，并说日本并没有要针对特定国家。
日本共同社报导，林芳正则向秦刚强烈要求，中方应确保透明且公平的商务环境，并保障安全的经济活动，还对中方要求海外企业转移技术，表示了强烈的担忧。
周日晚些时候，林芳正与中国国务院总理李强与中央外办主任王毅会面。李强也提及台湾问题，称其事关两国关系政治基础，应「妥善处之」。另外，李强呼吁中日「妥善管控分歧」，以加强合作对话。林芳正则表示，不会采取「去中国化」做法。
王毅则表示，当前中日关系不时出现「各种杂音和干扰，根本原因在于日国内一些势力刻意追随美国的错误对华政策，配合美方在涉及中方核心利益问题上抹黑挑衅」，他批评此举「在战略上是短视的，政治上是错误的，外交上更是不明智的」。林芳正则表示日中关系迎来关键节点，面临一些需要解决的课题，但愿意与中方合作，稳定两国关系。
2021年底接任外相的林芳正被认为是日本政坛里的亲中派，当时自民党内部也曾出现过对中国的态度可能软化的担忧。不过，在出任岸田内阁的外务大臣之后，林芳正卸下了跨党派国会议员联盟「日中友好议员联盟」会长的职位。
近年来，东京和北京之间的关系一直相当紧张，此次外长见面行程是中国领导人习近平和日本首相岸田文雄在去年11月的会谈中同意进行的高级别官员互动。上一次访华的日本外相是于2019年12月出访的茂木敏充。2020年原本有消息称，习近平会在当年4月访日，但最终因疫情与双边关系变化而取消。时任中国外长的王毅在2020年11月访问了日本。
今年2月，秦刚和林芳正曾通过电话。当时秦刚表示，希望日方秉持客观理性的对华认知，在历史、台湾等重大问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛问题上制止右翼势力挑衅，并称中方对日本排放核污水的决定表示严重关切。而林芳正则在电话中指出，日本公众对中国的看法「极其严峻」，两国关系正面临许多挑战及未解决的事。
（综合报导）
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