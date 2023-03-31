日本外相时隔3年首访北京 日中关系有望和缓？

（德国之声中文网）根据日媒共同社报导，日本外相林芳正已在周六（4月1日）下午抵达北京，展开为期两天的访华之旅。此次出访是3年多来日本外相首次访华，期间林芳正和中国外长秦刚也进行了首次面对面会谈并且共进午餐。

综合时事通信社、《日本时报》的报导，周日林芳正在与秦刚会面时提到，尽管存在「许多挑战」，但维护好日本和中国之间的「建设性和稳定」双边关系变得越来越重要。他认为，日本和中国的关系正处于一个重要阶段。

另一方面，秦刚则对林芳正表示，中日关系既存在机遇，也不乏挑战。他提到，今年是《中日和平友好条约》签署45周年，必须做出和平共处、友好合作的「正确的选择」来呼应该条约的精神。他呼吁日方「树立正确对华认知，拿出政治智慧和担当，同中方共同努力，加强对话沟通、推进务实合作，……为两国关系排障减负，构建契合新时代要求的中日关系」。

吁释放被拘留日本公民

日本放送协会（NHK）报导指出，林芳正在会面期间对数名日本国民在中国遭到拘留提出抗议，其中包括一名被指控为间谍的日企员工，并强烈要求早日释放他们。在国安方面，他对中国海警局船只驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边领海以及中俄在日本周边的联合军事活动增加表达严正关切。有关环境方面，他在会面中解释福岛核电站排放污水的安全性，并抗议中方的对外的沟通没有科学根据。除此之外，林芳正也向秦刚指出台海和平稳定的重要性，并就香港及新疆人权情况表示严重关切。

根据中国外交部发布的活动纪录，关于一名日本公民在华从事间谍活动的案件，秦刚强调中方将依法处置。对于福岛核污染水，他则指出这是事关人类健康安全的重大问题，呼吁日方负责任地处置。秦刚也在会上强调，台湾问题中国核心利益的核心，事关中日关系的政治基础，「中方敦促日方恪守中日四个政治文件的原则和迄今承诺，不得插手台湾问题、不得以任何形式损害中国主权」。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



与李强、王毅见面

周日晚些时候，林芳正将与中国国务院总理李强会面。日本外务省消息指出，林芳正亦会与中央外事工作委员会办公室主任王毅会谈并共进晚餐。

2021年底接任外相的林芳正被认为是日本政坛里的亲中派，当时自民党内部也曾出现过对中国的态度可能软化的担忧。不过，在出任岸田内阁的外务大臣之后，林芳正卸下了跨党派国会议员联盟「日中友好议员联盟」会长的职位。

近年来，东京和北京之间的关系一直相当紧张，此次外长见面行程是中国领导人习近平和日本首相岸田文雄在去年11月的会谈中同意进行的高级别官员互动。上一次访华的日本外相是于2019年12月出访的茂木敏充。2020年原本有消息称，习近平会在当年4月访日，但最终因疫情与双边关系变化而取消。时任中国外长的王毅在2020年11月访问了日本。

今年2月，秦刚和林芳正曾通过电话。当时秦刚表示，希望日方秉持客观理性的对华认知，在历史、台湾等重大问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛问题上制止右翼势力挑衅，并称中方对日本排放核污水的决定表示严重关切。而林芳正则在电话中指出，日本公众对中国的看法「极其严峻」，两国关系正面临许多挑战及未解决的事。

（综合报导）

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