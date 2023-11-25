日本外相：日中两国有望举行安全会谈

（德国之声中文网）日本外相上川阳子（Yoko Kamikawa）周六（11月25日）表示，日本和中国有望“在不远的将来”举行安全对话。她在韩国会晤了中国外长王毅，这是这位70岁的政治家今年9月出任外务大臣以来，首次与中国外长见面。她称此次会晤“极其有意义”。

“双方确认了我们在寻求就一系列议题进行更密切的交流……我们希望在不久的未来举行安全会谈”，上川阳子对媒体表示，日中两国还在寻求举行高层的经济对话，但是她没有提供具体日程安排。

中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄在11月的APEC峰会期间举行了会晤。目前看来，这两个东亚邻国致力于强调经济联系，尽管过去一段时间双边关系存在诸多分歧，包括日本将福岛核废水排入太平洋，以及一名日本公民在中国被捕等。

上川阳子周六表示，她与王毅外长也就一些需要合作的领域进行了讨论，包括“气候变化、国际安全、发展融资和朝鲜半岛局势等”。

周日，上川阳子和王毅还将在釜山共同出席中日韩三国外长会议。韩国外交部表示，三国外交部长将在会议上就韩中日领导人会谈的举行、三国合作发展方向及地区、国际局势等广泛交换意见。

韩国《中央日报》认为，此次会议是今年内或明年初举行韩中日领导人会谈的最后阶段，有关日程能具体化到什么程度备受关注。按照惯例，韩中日对话通常从较低级别官员之间的协商开始，依次进行外交部长会议和领导人会议。



（路透社、美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。