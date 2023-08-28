日本外务省召见中国大使抗议电话骚扰

（德国之声中文网）据法新社报道，日本首相岸田文雄周一（8月28日）对媒体表示，东京电力福岛第一核电站核灾污水排海作业开始以来，日本国内接到了很多从中国打来的骚扰电话，还有人向日本使领馆和日本学校投掷石块，“不得不说，这些事件令人遗憾”。

据日本NHK报道，日本宣布排海作业的当天，8月24日，位于山东青岛的日本人学校在校园内发现了被投掷进来的石块。次日，位于江苏省苏州的日本人学校也发现有人将多颗鸡蛋投掷进校园。报道称，这些行为都没有对学生或建筑物等造成损害，但学校正在加强警备。

NHK的报道还称，日本驻北京大使馆和各地总领事馆也纷纷表示，由于频繁接到抗议和骚扰电话，日本大使馆增加警卫人员，应对不测情况发生。

共同社引述东京电力公司的消息称，从24日至27日，从中国打到该公司的电话合计超过了6000通。但是该公司没有透露细节和详情。

日本驻华大使馆官方微博账号在26日发布微博称：“关于向海洋释放ALPS处理水一事，日本国内不相关的个人及团体相继接到来自中国的骚扰电话。这是犯罪行为。如果被骚扰的对象是商店，极有可能造成经济损失，如果是急救医疗机构，则事关人命。我馆已经要求中国政府基于法律作出严肃处理。 ​​​”这条微博下显示总共有1.7万条评论，但是因为账号开启了“评论精选”模式，评论均不被展示。

据共同社报道，27日在北京的日本大使馆门前，有约30名警察和约10辆警车负责值守。上海的日本总领事馆也有多辆警车持续警戒。

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

日本外务省事务次官冈野正敬28日召见中国驻日大使吴江浩，指出关于日本的排海作业，日本国内接到了很多从中国打来的骚扰电话，提出抗议称“极其遗憾”。

岸田首相对媒体表示，“强烈敦促吴江浩大使呼吁中国人民以冷静和负责任的方式行事”。

日本官房长官松野博一表示强烈敦促中方“就处理水发布准确的信息”。他指出，24日启动排海后，日本环境省和东电等对海水中放射性物质氚开展的浓度检测显示，结果均低于检出下限值，安全性得到确认。他强调：“对于中方发布的包含不实内容的信息，将予以反驳。”

25日，日本驻华大使馆在其官方网页上发布日语通知，强调因不能排除发生不测的可能性，请日本在华公民再次注意：（1）外出时，注意不要大声说日语，谨言慎行。（2）需要访问大使馆时，要密切注意大使馆周围的情况。

28日，在中国外交部新闻例会上，有日本记者提问称，在日本开始排海后，中国国内出现针对日本学校“砸石头和鸡蛋”的行为，也出现了打骚扰电话的情况，请问中方会采取什么措施？中国外交部发言人汪文斌回应说：“首先我要告诉大家的是，中方一贯依法保障在华外国人的安全和合法权益，我还要强调的是，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海，周边邻国和国际社会对日本政府这种自私自利极不负责的行为普遍持批评态度，并采取相应防范措施。”接着他例举了包括朝鲜、所罗门群岛和俄罗斯在内的一些国家表达的与日本政府在排海问题上不同的立场。

最后汪文斌说：“我们强烈敦促日方正视各方的合理关切，立即停止核污染水排海，同周边邻国等利益攸关方充分协商，切实以负责任的方式处置核污染水。中国政府主管部门已采取措施，对海洋辐射环境和海洋水产品核污染风险进行监测，确保中国民众的健康安全。”

中国驻日本大使馆官方网页28日在一份立场声明中表示，中国驻日本大使吴江浩应约会见日本外务事务次官冈野正敬时就中国驻日本使领馆遭受滋扰提出严正交涉，表示近日中国驻日使领馆接到大量来自日本国内的骚扰电话，对使领馆正常运转造成严重干扰。中方敦促日方依法处置，切实保障中国驻日使领馆、在日机构、企业、公民和来日中国游客人身安全。

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



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