日本外务省召见中国大使抗议电话骚扰

本周一日本外务省召见中国驻日大使吴江浩，指出关于日本的排海作业，日本国内接到了很多从中国打来的骚扰电话，提出抗议称“极其遗憾”。有报道称，在华日本人学校近日连遭投掷石块和鸡蛋等骚扰。中国驻日使馆则表示，近日接到大量来自日本国内的骚扰电话，对使领馆正常运转造成严重干扰。
（德国之声中文网）据法新社报道，日本首相岸田文雄周一（8月28日）对媒体表示，东京电力福岛第一核电站核灾污水排海作业开始以来，日本国内接到了很多从中国打来的骚扰电话，还有人向日本使领馆和日本学校投掷石块，“不得不说，这些事件令人遗憾”。
据日本NHK报道，日本宣布排海作业的当天，8月24日，位于山东青岛的日本人学校在校园内发现了被投掷进来的石块。次日，位于江苏省苏州的日本人学校也发现有人将多颗鸡蛋投掷进校园。报道称，这些行为都没有对学生或建筑物等造成损害，但学校正在加强警备。
NHK的报道还称，日本驻北京大使馆和各地总领事馆也纷纷表示，由于频繁接到抗议和骚扰电话，日本大使馆增加警卫人员，应对不测情况发生。
共同社引述东京电力公司的消息称，从24日至27日，从中国打到该公司的电话合计超过了6000通。但是该公司没有透露细节和详情。
日本驻华大使馆官方微博账号在26日发布微博称：“关于向海洋释放ALPS处理水一事，日本国内不相关的个人及团体相继接到来自中国的骚扰电话。这是犯罪行为。如果被骚扰的对象是商店，极有可能造成经济损失，如果是急救医疗机构，则事关人命。我馆已经要求中国政府基于法律作出严肃处理。 ”这条微博下显示总共有1.7万条评论，但是因为账号开启了“评论精选”模式，评论均不被展示。
据共同社报道，27日在北京的日本大使馆门前，有约30名警察和约10辆警车负责值守。上海的日本总领事馆也有多辆警车持续警戒。
日本外务省事务次官冈野正敬28日召见中国驻日大使吴江浩，指出关于日本的排海作业，日本国内接到了很多从中国打来的骚扰电话，提出抗议称“极其遗憾”。
岸田首相对媒体表示，“强烈敦促吴江浩大使呼吁中国人民以冷静和负责任的方式行事”。
日本官房长官松野博一表示强烈敦促中方“就处理水发布准确的信息”。他指出，24日启动排海后，日本环境省和东电等对海水中放射性物质氚开展的浓度检测显示，结果均低于检出下限值，安全性得到确认。他强调：“对于中方发布的包含不实内容的信息，将予以反驳。”
25日，日本驻华大使馆在其官方网页上发布日语通知，强调因不能排除发生不测的可能性，请日本在华公民再次注意：（1）外出时，注意不要大声说日语，谨言慎行。（2）需要访问大使馆时，要密切注意大使馆周围的情况。
28日，在中国外交部新闻例会上，有日本记者提问称，在日本开始排海后，中国国内出现针对日本学校“砸石头和鸡蛋”的行为，也出现了打骚扰电话的情况，请问中方会采取什么措施？中国外交部发言人汪文斌回应说：“首先我要告诉大家的是，中方一贯依法保障在华外国人的安全和合法权益，我还要强调的是，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海，周边邻国和国际社会对日本政府这种自私自利极不负责的行为普遍持批评态度，并采取相应防范措施。”接着他例举了包括朝鲜、所罗门群岛和俄罗斯在内的一些国家表达的与日本政府在排海问题上不同的立场。
最后汪文斌说：“我们强烈敦促日方正视各方的合理关切，立即停止核污染水排海，同周边邻国等利益攸关方充分协商，切实以负责任的方式处置核污染水。中国政府主管部门已采取措施，对海洋辐射环境和海洋水产品核污染风险进行监测，确保中国民众的健康安全。”
中国驻日本大使馆官方网页28日在一份立场声明中表示，中国驻日本大使吴江浩应约会见日本外务事务次官冈野正敬时就中国驻日本使领馆遭受滋扰提出严正交涉，表示近日中国驻日使领馆接到大量来自日本国内的骚扰电话，对使领馆正常运转造成严重干扰。中方敦促日方依法处置，切实保障中国驻日使领馆、在日机构、企业、公民和来日中国游客人身安全。
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。