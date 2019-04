日本备战东京奥运 “日式英语”令人一头雾水

(德国之声中文网)2020年夏季奥林匹克运动会将在日本东京举行,日本旅游当局号召旅游业者一起投入准备工作,设立语义及文法正确的英语或其它语言指示牌。

日本观光厅日前进行了长达两个月的成果考察,检查全国85个铁路及巴士运营公司的网站以及城镇外语标示的准确性。但观光厅宣布的考察结果不尽如人意。

一家运输公司将"儿童"翻译成"矮人",另一家公司的车资看板则以怪异的文法写道"从什么年龄开始儿童票价会怎么样?"(What happens to the children fare from what age?)。令人一头雾水的翻译还有东京神保町站的标示:"都营地下铁新宿线和三田线受不了"(The Toei Shinjuku and Toei Mita Lines can't take it);箱根关所一个江户时代监狱改建的景点外头写着:"脱掉你罪恶的鞋子,有礼貌地进入监狱"(Put off your guilty shoes and come in the prison politely)。

在日本生活长达15年的艾瑞克·费奥(Eric Fior)在横滨经营一家法语学校。他目瞪口呆地看着一家博物馆的法语简介,上头写着的日本人遭到朝鲜特工绑架的事件。

"我无法相信自己所看到的。"他对德国之声如是说。"这家博物馆原意是讲述日本人被绑架的故事,并要求朝鲜送回那些被掳走的国人。但法文简介写的是这些人应该被送回朝鲜。"

费奥联络了博物馆并指出错误,建议对方进行修正,改写为绑架受害者应该被允许重返日本,但博物馆的回应令他更加错愕。

迷失在翻译中

"我收到的日语回复指出,简介里的文字是正确的,而且日本人可以毫无问题地理解内容。" 费奥说:"我很震惊。日本人为何要阅读法语简介而不看日文版?那些母语是法语的参观者看到这段文字时又会怎么想?这让博物馆看起来很荒谬。"

由于负责相关事务的人员毫无订正错误的意愿,费奥也懒得再回信。

新潟大学应用语言学及西方文化研究教授格雷戈里·哈德利(Gregory Hadley)表示,日本的英语标示已经行之有年,即使是在新潟这样的小城市也随处可见。"这是个社会语言问题,"他对德国之声表示,"我们必须理解,所有我们看到的英语标识都不是真的为了英语使用者存在。这是日本人写给日本人看的,借以显示出他们生活在一个与世界接轨的精致国际化社会中。"

"努力太少,来得太迟"

哈德利指出,日本观光厅号召旅游业者做出外国游客能理解的翻译,但付出的"努力太少,来得太迟",所能达到的成果有限,因为专业翻译以及重印宣传手册和重设指示牌的成本太高,许多公司可能不愿为之,尤其是规模较小的企业。"如今距离奥运会只剩不到18个月,如果日本政府能早一点着手,并且将这项活动与'将日本打造为熟悉外语的先进国家'概念作结合,可能会更有成效。"

此外,修改外语翻译内容可能面临阻碍,因为这或将造成先前负责翻译者"丢脸",这点哈德利可以理解。但他认为还有另一个更重要的考量:"整个处理流程,包括外包翻译、取得组织内无数人员或委员会的同意,直到最终的印刷,需要耗费太多功夫。"

但鉴于旅客人数的快速增长,日本必须投入更多心力,以便游客在日本能寻找住宿、博物馆和大众运输系统。2011年造访日本的外国人还仅有710万人,2018年已经突破3000万,预计在2020年时将达到日本政府设定的4000万人次目标。

"日式英语"惹的祸

社交媒体上,在日本企业或机构任职的外国人士分享着各种有关日本雇主的僵硬思维,并认为即使"日式英语"在2020年受到众人嘲讽,未来也不会出现太多改变。

一名外国人在"今日日本"(Japan Today)网站上写道:"我在日本公司工作时,我的日本同事常拿谷歌翻译的文字给我修改。我会花时间订正,但事后又懊恼地发现,最后被采用的还是谷歌翻译的版本。"

另一名用户分享经验表示:"我任职于日本地方政府,许多工作内容都与翻译有关。我必须说,旅游网站上使用的机器翻译比例高的令人沮丧。"

"有时我会被要求检查错误,但文字全都是电脑自动翻译的,这么做又有何意义?我还被要求在英语频道中进行宣传,但人们看到这些文字不是大笑就是表达失望。"