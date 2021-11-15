 日本坚持排福岛核废水入海 计划补偿当地产业 | 科技环境 | DW | 28.12.2021

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科技环境

日本坚持排福岛核废水入海 计划补偿当地产业

日本政府制定了处理福岛核电站核废水的行动计划，其中包括对当地产业的补偿标准和编制安全评估报告。中国方面随即表示严重关切。

Japan I Okuma I Fukushima Daiichi 2021

福岛核废水储存容量明年将达到上限

(德国之声中文网）日本政府周二（12月28日）制定了将已经瘫痪的福岛核电站污水排入大海的计划，包括对当地产业的补偿标准和编制安全评估报告。

今年4月，日本当局宣布，计划从2023年春季开始，逐步排放经过处理的核电站污染水，以便可以腾出空间来处理其他设施、推进核电站退役计划。该计划一经公布就遭到当地渔民以及中国、韩国的反对。

本月早些时候，福岛核电站的的运营商东京电力(Tepco)概述了详细的处理计划，包括建造一条水下隧道来排放污水。根据政府的计划，日本打算为当地受谣言中伤的产业如渔业、旅游业和农业蒙受的损失制定赔偿标准，同时加强监测能力和透明度，以避免声誉受损。

计划称，日本还希望隶属于联合国的国际原子能机构(IAEA)根据其对处理过的水的安全性、当地分析实验室的能力和监管框架的审查，在明年编制一份临时安全评估。该机构的专家组已于一个多月前抵达日本，对福岛核废水排放计划的准备情况进行评估。

Japan Tepco Kernkraftwerk Fukushima Daiichi

日本方面表示，会将除了氚之外的其他同位素去除到安全水平

中方：严重关切

本周二当天，当被问及日本制定的最新计划时，中国外交部发言人赵立坚表示，中方对日本单方面宣布有关核污染水排海计划表示严重关切。

赵立坚批评道，日本在没有穷尽安全处置手段，没有全面公开相关信息，没有同周边国家和国际机构充分协商，没有得到日本国内和国际认可的情况下单方面作出有关决定，中方对此坚决反对。他最后总结说：“中方的一贯立场是，日方应认真回应包括周边邻国在内的国际社会关切，尽快撤销排海决定，并停止一切相关准备工作。”

Zehn Jahre nach Atomkatastrophe in Fukushima

十年前，地震及海啸重创福岛第一核电站

日方：最现实的选择

2011年的大地震和海啸摧毁了福岛第一核电站的冷却系统，引发三个反应堆的堆芯熔毁。这些已被毁但仍具有高度放射性的反应堆的大量冷却用水，就是所谓的核废水。目前，这些被放射性物质污染过的水被储存在大约1000个水箱中，而水箱的137万吨容量预计明年将达到容量上限。

日本方面表示，为推进核电站退役工作，释放废水是必要的，而将其排放至海洋中是最现实的选择。日本政府和负责过滤废水的东京电力公司的官员表示，会将除了氚之外的其他同位素去除到安全水平，但会保留氚这种难以从水中分解的放射性氢同位素。

（路透社，美联社）

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