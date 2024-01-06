日本地震死亡人数升至110人

（德国之声中文网）据日本共同社周六（1月6日）报道，日本石川县能登半岛地震所致死亡人数截至当地时间6日下午1点已达110人。这是自2016年熊本地震以来，日本地震死亡人数首次达到百人。

据石川县统计，截至6日上午8点，仍有211人下落不明。灾情或进一步扩大。共同社的消息显示，轮岛市接到约100起居民被困在倒塌建筑物下的信息，自卫队已将现场人员从约5000人增加到约5400人，并与警方等一同加紧搜救。

救援工作困难重重

尽管困难重重，搜救行动仍在继续。正在轮岛市进行搜救的奈良市消防局的一位负责人向日本放送协会（NHK）表示："由于余震持续发生，不少地方的搜救工作不得不中途停止。"

共同社介绍，预计石川县到7日将迎来降雨，日本气象厅已呼吁警惕塌方等次生灾害。另外，地震发生至今已经6天，居民经历较长的避难生活，卫生等问题也令人担忧。

这家日本通讯社还指出，截至6日上午，石川县内14个市町的约6.6万户家庭停水，约2.4万户家庭停电。由于道路受阻等因素，灾区能获得的救援物资仍然不足。超过30000人已疏散到约360个地点，陌生的生活环境也加重了心理负担。考量当地道路状况及救灾优先，石川县政府表示，暂不接受志工，也呼吁个别民众请勿自行捐赠救援物资进灾区。

另据日本气象厅周六发布的数据，截至当地时间6日8时，能登半岛地震发生后，气象厅在能登地区共观测到1000多次震度1以上的地震。这一数字超过该地区过去3年同等震度地震次数总和的两倍。

据日本NHK的消息，关于此次地震，日本首相岸田文雄宣布打算对新财年预算内容进行修改，其中包括增加预备费等。日本政府计划最早于下周将此次地震指定为"重大灾害"，并为恢复土木基建和农田设施提供财政支援。

日本是地球上受地震影响最严重的国家之一，该国处于环太平洋地震带上。这一地震带又称太平洋火环（Ring of Fire），是地球上地震活动最强烈的地带，全球约90%的地震都发生在该地带上。2016年的熊本地震总计造成276人死亡。

日本石川县地震造成大规模损坏 数十人死亡

（共同社，NHK，路透社，法新社）

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