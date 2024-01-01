 日本地震即時：20人死亡 核電廠輻射水外溢 | 科技环境 | DW | 01.01.2024

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科技环境

日本地震即時：20人死亡 核電廠輻射水外溢

日本石川縣1日發生里氏7.6級的地震，目前陸續有災情傳出。據統計，目前已有20人死亡。

日本的救災人員正在石川縣一棟倒塌的房屋搜尋。

日本的救災人員正在石川縣一棟倒塌的房屋搜尋。

（德國之聲中文網）1月1日下午日本發生里氏規模7.6級「令和6年能登半島地震」，截至週二（1月2日）截稿為止，已累計造成20人死亡、數十人受傷，以及當地約3萬6千戶停電、鐵公路交通中斷等情況。

日本共同社報導，石川縣輪島市發生大規模火災，還有多個地區發生房屋倒塌，周遭的新潟縣、富山縣、福井縣等地也有人員受傷的情況發生。

根據石川縣當地電視台的消息，目前死亡人數已上升至20人，其中輪島市有15人。地震發生後不久至2日凌晨，從北海道至九州的日本海一側廣大地區觀測到了海嘯，不過沒有重大的海嘯災情傳出。日本氣象廳也於當地上午10點解除所有海嘯警報。

日本上一次觀測到震度7的地震，是2018年的北海道地震。而日本這次發佈的「大海嘯警報」，是2011年3月的東日本大地震後首次。

在強震過後，日本石川縣的輪島市出現了大火和濃煙。

在強震過後，日本石川縣的輪島市出現了大火和濃煙。

核電廠發生輻射水外溢

日本新聞網報導，東京電力控股公司週一（1月2日）宣布，由於前一天的強烈地震，位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠7號和2號反應爐，其頂層燃料池的水發生溢流。不過經確認，核電廠建築物沒有損壞或洩漏。

據東京電力稱，當公司於下午6時45分左右檢查1號至7號反應堆的燃料池時，發現含有放射性物質的水，已從2號反應爐的燃料池中溢出約10公升。7號反應爐則溢出約4公升。東京電力稱，目前正在測量其輻射水平。

值得注意的是，該核電廠早前因311福島核災與內部安全問題遭到禁止營運，直到去年（2023）12月27日，經過日本原子能管制委員會（NRA）調查後解除營運禁令。

由於前一天的強烈地震，位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠7號和2號反應爐，其頂層燃料池的水發生溢流。圖為該核電廠資料照。

由於前一天的強烈地震，位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠7號和2號反應爐，其頂層燃料池的水發生溢流。圖為該核電廠資料照。

日本近海發生7.6級地震 多地發布海嘯警報

本周一（1月1日）下午日本本州西岸近海發生里氏7.6級地震，隨後石川縣能登地區再次發生6.1級地震。包括能登地區在內的日本多地發布海嘯預警，日本媒體呼籲身處危險地區的居民迅速疏散撤離。

據日本廣播協會NHK的報導，1米高的海嘯已經抵達日本西海岸部分地區，石川縣能登地區已發布5米高的大海嘯警報。新潟縣，富山縣，山形縣和兵庫縣等地區也發布了3米高海嘯警報。

NHK呼籲這些地區的民眾迅速前往地勢高的地區避險。在X（前推特）平台人們看到以下場景。

日本內閣官房長官林芳正對媒體表示，目前沒有接到日本境內任何核電站工作異常的報告。他還表示，對於居住在沿海地區的人們來說，躲避即將到來的海嘯至關重要。

他說：「每一分每一秒都至關重要。請大家快點前往安全的區域。」

北韓和俄羅斯部分地區也發布了1米浪高的海嘯警報。俄羅斯氣象部門表示，薩哈林島西海岸地區可能會受到海浪影響。

韓國氣象部門則提醒東部沿海地區的居民留意海面上可能出現的變化。後續形成的海嘯浪高可能會高於最初形成的海嘯。

日本首相岸田文雄對媒體表示，日本政府已設立一個特別應急中心，收集有關地震和海嘯的訊息，並迅速轉發給民眾，以確保安全。

日本目前尚未報告重大人員財產損失。NHK報導稱，能登地區一些電線桿在地震中倒塌，部分道路在地震中損毀。

日本政府在1日發布了海嘯警報。

日本政府在1日發布了海嘯警報。

（美聯社、路透社、日本共同社等）

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