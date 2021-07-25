 日本在暴雪中迎接新年 | 科技环境 | DW | 27.12.2021

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科技环境

日本在暴雪中迎接新年

日本一些地区的降雪量创下了历史纪录。暴雪造成交通堵塞，航班取消，城乡断电。气象部门警告说，更大的暴雪还将到来。

Japan Tottori City starke Schneefälle

日本气象部门说，一些地区的降雪量可能高达90厘米

（德国之声中文网）周一（12月27日），大雪袭击了日本中部的部分地区，造成交通堵塞，航班和火车班次也受到较大影响。日本最大的能源供应商关西电力公司称，其经营所及地区有3200多座房舍报告停电。

气象部门警告说，西北的日本海沿线，以及从东北到九州地区，夜间还会有更强暴雪。

日本政府发言人松野博一（Hirokazu Matsuno）说，目前还没有证实极端天气造成的伤亡人数，"一个强大的冬季压力模式正在带来大雪天气，一些地区的降雪量创下了纪录。"松野说，"预计明天的降雪量还会增加。"他警告说，"需要更加谨慎和警惕。"

据《日本时报》报道，日本气象部门预测，大雪和暴雪天气将持续到周二。气象部门还表示，一些地区的降雪量可能会高达90厘米。

电视新闻的画面显示，在京都和名古屋之间的彦根市附近，被堵在路上的汽车排起了长队。据NHK电视台报道，彦根市在过去24小时内报告了68厘米的降雪量，超过平时的30倍。据报道，此次交通堵塞源自一辆卡车打滑，但后来恢复了通行。

截至周一早些时候，朝来市24小时内降雪量为71厘米。

共同社援引气象部门的信息说，彦根和朝来两市都目睹了有史以来最多的降雪量。NHK报道说，当地铁路受困，大约200名乘客在火车上过夜。

日本周日约有130个国内航班停飞，而周一取消的航班据称有50个。

(法新社、路透社)

 

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