 日本国民纪念福岛核难8周年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

日本国民纪念福岛核难8周年

8年前，一次地震及它所引起的海啸夺走了数万人的生命。此次自然灾难还导致了福岛核电站发生大规模核泄漏。3月11日，日本举国上下为罹难者致哀。

Japan 8. Jahrestag der Tsunami- und Atomkatastrophe (picture-alliance/ZumaPress)

（德国之声中文网）8年前的今天（3月11日），日本当地时间14时46分，海啸灾难发生。在日本全国各地，人们默哀一分钟并举行其它仪式，悼念罹难者。

当时，一场迄今最严重的海底地震撼动了日本东北地区，并引发浪高10至15米的大海啸，冲垮位于当地的福岛核电站的护墙、淹没了核设施，第一核电站6个核反应堆中的3个发生核镕毁现象，放射性物质大量溢出，严重污染周围地区的空气、土壤、水及食品。

图文：8周年纪念日之际，一名女子在已故丈夫墓前祈祷

海啸灾难导致2万多人丧生。长期看，核事故及其后续疾病还有可能导致另外1万人死亡。近50万人不得不进入紧急安置所；37.5万座建筑全部或部分被毁；据估计，善后工作将延续30至40年，灾难造成的后续成本将达1750亿至5000亿欧元。

Japan 8. Jahrestag der Tsunami- und Atomkatastrophe (picture-alliance/dpa/kyodo)

8周年纪念日之际，一名女子在已故丈夫墓前祈祷

"重返正常"引争议

8年后，东京当局极力让世人获得"一切正常"的印象。日本政府称，重建工作取得进展、核废墟受到控制、福岛食品安全。当局允许禁区居民们重返原来的住宅，并试图吸引外国游客、宣传2020东京奥运。

国际环保组织"绿色和平"认为，东京政府无视相关地区依旧存在的安全风险。该组织日本分部批评说，日本当局在向联合国提供的一份报告中"有意掩饰"福岛地区灾难性后果的规模、复杂性及核辐射风险，以及工人们恶劣的劳动条件。

这个非政府组织也批评了日本的能源政策。报告指出，多数日本国民要求转向可再生能源时代，但政府却意欲重启灾难发生后停运的核设施，并同时大幅增加了本国煤电厂数量。

  • Japan Das Atomkraftwerk in Fukushima explodiert (picture alliance/dpa/Abc Tv)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    广岛原子弹的500多倍

    6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。

  • Japan Kinder in Fukushima (Greenpeace/Jeremy Sutton-Hibbert)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    慢性死亡

    灾难带来了严重后果。海啸本身导致近19000人丧生或者失踪。由于核泄漏造成辐射污染，福岛核电站灾区的超过10万居民被迫离开家园。至于福岛核灾难中的死亡人数，迄今说法不一，有说15人的，有说人数更多的，但因许多癌症患者可能今后几年将会陆续死亡，因此受害者数字很可能会上升到数千。

  • Japan Erdbeben (Reuters/T. Hanai)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    默哀一分钟

    本周六（2017年3月11日），在福岛核难爆发6周年纪念日到来之际。日本的东京以及事故发生的东北各地将举行一系列哀悼仪式。当地时间下午14：46分，许多日本人将在6年前灾难发生的这一时刻为死难者默哀一分钟。

  • Japan Radioaktivies Wasser (dapd)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    沉重回家

    福岛核事故当年导致16万人被强制疏散流离失所。而六年之后的今天，仍有数万人生活在临时性的住所内。绿色和平组织在今年2月公布的一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近"鬼村"饭馆村（Iitate）的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。

  • Japan Nachwirkungen nach Tsunami von 2011 (Getty Images/P. Bronstein)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    无法估算的损失

    灾难也带来了巨大的经济损失。日本政府宣称福岛核难造成的直接经济损失大约为1770亿欧元。辐射对周边地区国家所造成的影响和损失则无法准确估算。

  • World Risk Report 2016 UN-University Japan Fukushima (UN Photo/IAEA/Greg Webb)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    两大核难

    人类进入原子能时代后，曾发生过两起灾难性核事故，最严重的当属1986年发生在前苏联切尔诺贝利的核电站事故，其次是2011年发生在日本福岛的核灾难，两次均属七级，属于“灾难性事故”。

  • Japan Sechs jahre nach dem Reaktorunglück in Fukushima (Reuters/T. Hanai )

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    放射性垃圾

    福岛核电站的运营方东京电力公司在2011年的核灾后因为危机处理不力遭到严厉批评。该公司如今被指责继续掩盖核灾程度，未向公众和盘托出真相。在福岛省一个临时存储地，放满了装有放射性垃圾的塑料袋，这是六年前那场灾难的见证。运营商东京电力公司后来承认没有充分做好应对自然灾害的准备。 2012年7月，该公司被国有化，以避免破产的威胁。

  • Fukushima 3 Jahre Folgen Kind (Reuters)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    增加患癌症的风险？

    医生在对幼儿进行甲状腺检查。核事故对人的健康的长期风险有多大？根据世界卫生组织的预测，受污染地区居民的患癌症风险只是略有增加。而一个国际医疗组织则预计，仅因为放射性物质泄漏到外部环境，就额外增加8万例癌症风险。

  • Japan Fukushima (Reuters/T. Hanai)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    清理仍在继续

    据经营福岛核电站的日本东京电力公司估计，要彻底恢复核电站的安全，至少需要30至40年的时间。该公司的1200名员工以及协约公司的大约7000名工人每天都在清理着福岛核电站的废墟。

  • Japan Fukushima Atomkraftwerk provisorische Lagerbehälter kontaminiertes Wasser (picture-alliance/dpa)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    核难后的灾害

    在核事故地区，已经有数十万吨受到核辐射污染的水被储存在储水罐内。这些污水在经过处理后将被再次作为冷却之用。问题在于，每天厂区内都冒出地下水，与冷却的污水混合在一起。收集辐射污水的储水槽也不断出现问题：多数的储水槽是以钢板组成，经常发现裂缝。根据推测，辐射污水便是由此流入下水道后进入海中。2013年8月，人们得知已有300吨的辐射污水外泄，大量流入海中。这是自堆芯熔毁后最严重的事故。

  • Lianyungang Atomkraftwerk aus dem Jahre 2000 (Getty Images/P.Jing)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    吃一堑长一智？

    “3·11”地震海啸引发的福岛核危机改变了世界许多国家对使用核电的态度。和德国一样，一些国家相继计划退出核电，但与此同时也有其他国家不为日本核灾难所动，坚持发展核电，其中包括美国、中国、英国等国家。今年的福岛核难纪念日到来前不久，日本民进党通过了准备向国会提交的《零核电基本法案》。

    作者: 任琛


凝炼/苗子（德新社、天主教通讯社）

 

DW.COM

联合国警告福岛地区出现剥削现象

参加日本福岛核辐射清理工作的劳工据信广受剥削。联合国人权问题专家就此发出警报。 (18.08.2018)  

日本批准重启京都附近两座核反应堆

2011年福岛核灾难后，对核电的民意支持降至低点，火力发电则比重上升。六年后，日本开始重新恢复核电能力。 (27.11.2017)  

福岛六周年:"一切正常"只是白日梦

福岛核事故已经过去了整整六年。但是，这座核电站的清理善后工作却进展缓慢，不时还有放射性物质泄露的消息传出。今后几年，这里依旧会是全日本最为昂贵的“工地”。德国之声记者实地走访。 (11.03.2017)  

日本福岛“3·11”核难6年祭

6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。 (11.03.2017)  

相关内容

Japan Referendum in Okinawa zur Verlegung einer US-Militärbasis

沖繩縣以公投向东京抗議 美日政府真会重視？ 25.02.2019

沖繩在2月24日舉辦睽違23年的公民投票，高達7成的人投下反對票，不希望沖繩美軍基地遷移。然而這樣的聲音，是否能有效傳達到东京和华盛顿政府？一切尚待考驗。

Symbolbild - Kohlekraftwerk China

中国煤电产能 国内不用卖国外 12.12.2018

改善国内环境，污染国外环境，这便是目前中国的煤炭政策，国际能源专家得出如此结论。中国政府在国内致力于遏制煤炭能源，但是却将污染环境的煤炭发电厂转移到亚洲、非洲和中东地区。

Japan Okuma Fukushima Daiichi Schutzanzug employee uses a a radiation dosage minitor

联合国警告福岛地区出现剥削现象 18.08.2018

参加日本福岛核辐射清理工作的劳工据信广受剥削。联合国人权问题专家就此发出警报。

广告

媒体看中国

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge (picture-alliance/EPA/R. B. Tongo)

墙外文摘：没有压迫，才有和平协议

有评论认为，北欧国与国之间关系才是真正的“和平”。两岸之间为推导“具中国特色的和平”的一干人，恐怕真混淆了什么是人性真实。  