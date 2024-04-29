日本国会议员团视察钓鱼台 中日海警对峙

日本议员代表团近日前往冲绳石垣市视察时，在东海争议水域与中国海警船对峙，成为中国和日本一系列海事争端中的最新一起案例。

（德国之声中文网）根据日本放送协会（NHK）报道，自民党副秘书长、前防卫大臣稻田朋美等5名国会议员上週六（4月27日）造访了尖阁诸岛（中国称钓鱼岛列屿）周边海域，并透过无人机对岛屿及附近区域进行视察。

稻田朋美表示，“政府和公众都意识到了严峻的安全形势”，“尖阁诸岛是我们的主权领土，我们需要登岸进行研究” 。

据报道，此次为日本议员代表团自2013年以来，首度前往该地区进行视察；期间出现中国海警船试图接近，随后另一艘日本海上保安厅巡逻艇介入，双方在主权争议水域对峙。

NHK引述日本海警消息指出，27日上午有2艘中国海警船进入尖阁诸岛海域，在该水域内航行约4个半小时后，于上午10点左右离开。日本海上保安厅对该船进行警告和监视，防止其再次进入领海。

对此，中国驻东京大使馆週日（28日）回应，针对日方“侵权挑衅”行径，中方已向日方提出严正交涉。中方称中国海警船“依法对其采取维权执法措施”，但并未具体说明采取了哪些执法措施。

中国使馆发言人称，“钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方维护领土主权和海洋权益的决心和意志坚定不移”，呼吁日本恪守中日四点原则共识，透过对话协商妥善管控矛盾分歧，避免局势进一步升级。

日本海上保安厅今年4月初曾公布，自2008年以来，包含中国海警船在内，进入尖阁诸岛（中国称作钓鱼岛列屿）附近海域的中国船只数量，频率及数量均有所增加。

日本外务省引述该份报告指出，中国海警船持续在尖阁诸岛週边海域单方面试图透过武力或胁迫改变现状。日方称，从历史事实和国际法来看，“尖阁诸岛无可争议地是日本固有领土的一部分……不存在有待解决的领土主权问题”；对于中国海警船在尖阁诸岛周边海域内，自行主张主权的行为，日本认为这违反国际法、绝对不会容忍。

日美菲同盟升级

中国因南海与东海的主权争议，与邻国发生外交龃龉，连带引发区域紧张局势升级。

近期，中国海警船与菲律宾船只多次在南海爆发冲突。今年3月，菲律宾指控中国海警在第二托马斯礁（又称阿云津礁，中国称仁爱礁）阻挡并发射水炮袭击其补给船。当时中国海警局发言人甘羽称，中方“依法依规实施规制、拦阻、驱离，处置合理合法、专业規范”，并正告菲方，“玩火者必自取其辱，中国海警全时严阵以待，坚决维护国家领土主权和海洋权益”。

本月初，菲律宾总统小马科斯、日本首相岸田文雄访美，并与美国总统拜登共同举办首场美日菲领袖峰会。

三方领导人对中国在东海、台海和南海的作为都提出关切。针对南海，三国关切中国的“危险和侵略行为”以及扩建岛礁的军事化及非法海事主张，并重申“对中国一再阻碍菲律宾船只行使公海航行自由，以及中断仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）补给线的严重关切，这些行为构成了危险和破坏稳定的行为。”

峰会联合声明指出，美国和日本持续支持菲律宾海岸警卫队强化能力。日本先前已向菲律宾提供12艘海岸警卫队船只，接下来预计再新增5艘。另外，三方也欲建立三边海上对话，加强协调和集体因应能力以促进海上合作。

（综合报道）

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