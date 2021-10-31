日本国会大选：自民党守住多数席次

（德国之声中文网）日本第49届众议院大选投开票结果于11月1日出炉。在总席次465席中，日本首相岸田文雄的执政党自由民主党打破外界预测，单独取得「绝对安定多数」的261席，巩固了岸田文雄在执政党中的地位。

日本的政治制度下，法案或预算案需有出席议员半数以上贊成票才可通过。对执政党而言，过半席次（233席）是「最底线」。此外指标性的席次数量还有「安定多数」244席以及「绝对安定多数」261席。

「安定多数」是指执政党可在众议院17个常任委员会独占委员长职务，且担任过半数委员；「绝对安定多数」则是在各委员会都能达成执政党委员多于在野党委员的情况。法案通常由常任委员会先审议后才提交院会审议。

虽然自民党本次取得的席位比2017年时取得的276席来得少，但自民党能成功守住「绝对安定多数」席次，对一个月前刚上任首相的岸田文雄来说，仍旧是一次重大的胜利。

这次选举最终结果和出口民调结果不符。日本放送协会（NHK）原先根据出口民调预测自民党最后将可取得212席到253席议员，研判自民党可能需要与执政联盟内的其他政党合作才能取得多数席。

路透社报道，作为一位说话温和的前银行家，岸田文雄一直在努力摆脱他缺乏魅力的形象。这次投票被视为是对岸田以及长期执政的自民党的考验，该党因被认为对新冠疫情处理不当而受到民众质疑。

外界原先预测，若自民党在这次选举上表现不佳，岸田可能会成为继前任首相菅义伟之后，另一位「短命」首相。

岸田坚持该党右翼的传统政策，推动增加军费开支，但他也承诺解决财富不平等问题，吹捧 「新资本主义」，引起了部分投资者的担忧。随着自民党获胜，岸田也可能因此在执政上显得更加自信。

华盛顿智库美国进步中心的高级研究员哈里斯(Tobias Harris)向路透社表示：「总体趋势是有利于稳定的。自民党清除了它必须要清除的障碍，而我们将看到更大量的刺激经济的政策。」

第三大党崛起

这次选举中另一大赢家则是总部设在大坂的保守派日本维新会，其席位预计将增加三倍以上，并超过公明党，成为众议院中继反对党日本立宪民主党之后的第三大势力。

路透社指出，日本维新会的崛起，可能会使岸田新自由主义经济政策的承诺复杂化。

立命馆亚太大学国际关系学教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）向路透社表示：「维新会已经成为一个重要的保守派集团。他们将阻止岸田缩小贫富收入差距的新资本主义理念。」

维新会也使自民党在大坂遇到了史无前例的挫败——该党在大坂府内15个选区的参选人全军复没，是自民党从1955年创党以来的第一次。

另一个引人注目的自民党败选者之一，则是前经济部长和该党其中一个派别的领导人石原伸晃。他在东京西部地区的竞选中输给了一名反对派候选人。

（路透社、NHK、中央社）

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。