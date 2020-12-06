日本呼吁德国向东亚派遣战舰

（德国之声中文网）日本政府希望德国在未来一年内向东亚派遣军舰。东京正寻求国际社会对该国自由开放印太地区战略上的支持。

本周二，日本防卫大臣岸信夫与德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）在线上进行了会谈，他表示，希望德国军舰能参加2021年美日联合军演。

值得注意的是，岸信夫表示，这将有助于国际社会确保船只在南海的通行权。近年来，中国政府无视周边国家对相关岛礁、岛屿和海域的主权主张。

美国和澳大利亚都曾派遣军舰在南中国海巡航。 中国最初坚称不会在该地区岛屿上部署军队，不过北京已经在一些较大的岛屿上进行了大规模填海造地工程，并修建了飞机跑道和导弹发射台。

重要的航运通道

日本尤其希望南中国海海域不受北京的直接控制，因为日本绝大多数的进口产品，包括来自中东的关键能源供应，该海域都是必经之路。岸信夫在日本防卫省的一份声明中表示，和德方的讨论 “旨在促进与志趣相投、目标一致的国家进行合作，共同实现航行自由、法制得到遵守的目标。” 声明还指出，“考虑到当前南中国海的安全环境，包括中国在内的每个国家都应避免采取使紧张局势升级的行动，依法行事。"

东京国际大学国际关系学教授宫下明聪认为，日本正寻求建立联盟对抗中国进一步领土野心，邀请德方参与是该项目的一部分。他在接受德国之声采访时表示：“日本正试图让有相同利益的西方国家向远东地区派遣军事部队，以向中国发出一个信号，表明他们在寻求一个自由开放的印太地区方面是有共识的。” 宫下明聪还补充说：“我不认为德国会参加任何特别行动，但只要德国军舰出现在远东，此事本身就已是向北京发出的明确信息。这虽然只会是象征性的举措，但在日本会受到非常积极的评价。”

东京已经宣布，日、法、美三国将于2021年5月首次进行联合军演，而英国 "伊丽莎白女王号 "航母也将随同特遣部队前往该地区进行演习。

去年11月，德国防长克兰普-卡伦鲍尔在慕尼黑联邦国防军大学发表演说时表示: “我们在印太地区的伙伴，特别是澳大利亚、日本和韩国，还有印度，感到越来越受到中国权力主张的压制。他们想要一个明确的团结信号。为了有效的国际法，为了领土的完整，为了航行自由。” 她补充说：“现在也是德国发出这样信号的时候了，与我们的盟友共同彰显在该地区的存在。因为我们有意确保现有法律得到尊重。”

日本和美国10月曾在南海举行军演

中国的反应

外国军队与日本海军部队联合演习的消息遭到中国谴责。中国官媒《环球时报》在最近的一篇社论中指出，日本寻求联合演习旨在拉拢美国及其盟友，支持其非法的海洋主张，并遏制中国。不过，这样的目标将无法实现，英国和法国也需要对自己的实力进行评估：“如果他们真的敢在中国家门口玩火，挑衅我们的底线，那他们是打错了算盘。中国军队将毫不犹豫做出最迅速、最有力的回击。今天的中国，已经不是180年前的那个中国。”

如果德国向该地区部署军舰，柏林很可能会成为中国政府下一个批评的对象。

朝鲜违反制裁

日本还可能邀请其他国家的海军参加演习，以打击朝鲜规避国际制裁的做法。国际社会因朝鲜核武计划而对其实施制裁。由于其陆地边界关闭，近年来，朝鲜的船只多次被发现与悬挂外国国旗的船只在海上转运货物。石油资源一直是平壤政府首要关注的重点，朝鲜在海上的非法货物转运活动经常可见油轮参与其中。2018年，包括“海洋号”(HMS Ocean)和“萨瑟兰号”(HMS Sutherland)在内的多艘英国军舰参加了朝鲜半岛附近的巡逻，劝阻朝鲜船只不要试图逃避制裁在海上进行非法贸易。朝鲜媒体宣称，这一巡逻部署是一个 "极其挑衅的行为"。

东京外国语大学政治学者海恩（Patrick Hein）表示，日本正在 “寻求新盟友并加强现有的安全关系”。“我不认为德国在远东地区会发挥任何形式的军事作用，主要是因为德国军队不具备必要的能力。这意味着，任何这样的部署纯粹是象征性的，但这对日本来说很重要，因为日本能够继续在该地区领土争端中强调法治的重要性。”

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