日本呼吁中国“科学”看待福岛核废水排海问题

（德国之声中文网）日本外相林芳正与中国最高级别外交官、中央外办主任王毅周五（7月14日）举行会晤，呼吁中国以“科学方式”对待福岛核电站处理水排放问题。

日本将于今年夏天开始排放超过100万吨福岛核电站的处理水，引起了邻国和当地渔民的警惕。中国成为其中最激烈的批评者之一，称该排水计划将危及环境和人类健康。中国外交部发言人汪文斌近日表示，若有人判断福岛核废水可以游泳、饮用，应让这些人自行利用，而非排入大海。

据日本外务省称，林芳正在印度尼西亚出席东盟（ASEAN）会议期间与王毅会谈时表示，日方愿意从科学角度就排水问题与中方进行沟通。日本外务省在一份声明中说：“（林芳正）呼吁中国以科学的方式进行回应。”

王毅则要求日方“正视各方正当关切”，“以真诚态度同周边邻国充分沟通，务必慎重处置，不要一意孤行”。

中国官方通讯社新华社援引王毅的话说：“这既是一个科学问题，也是一个态度问题。”

日本外务省官员周五晚些时候对记者表示，排水问题占据了王毅和林芳正一个小时谈话中的大部分内容，但双方并未就此事达成明确的协议。

尽管中国对福岛处理水排放表示担忧，但联合国核监督机构国际原子能机构（IAEA）的对该排水计划进行全面审查后表示，该计划符合国际标准，对环境和人类健康的影响“可以忽略不计”。

日本政府表示，这些废水已经过过滤，去除了除氚之外的大多数放射性元素。氚是一种很难从水中分离的氢同位素。处理后的水将被稀释到远低于国际认可的氚含量，然后再排放到太平洋中。

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福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



据日本外务省称，林芳正在周四的东盟会议上为该计划进行了辩护，并称中国的说法“没有科学依据”。

随着中国在该地区宣示其海洋主权野心，中日两国关系也变得紧张，林芳正在会见王毅时谈到了这一话题。

日本外务省声明称，林芳正“对中国在日本附近日益增多的军事活动以及中国与俄罗斯的军事合作表示强烈关注”。

王毅则表示，他希望日本能够“树立客观理性对华认知”，而不是将其视为威胁。他说：日方将中国定位为最大战略挑战，渲染中国“威胁”，与中日关系现实严重不符。他表示，“中方对双方保持各层级接触、经贸往来和人文交流持开放态度”。

（路透社）

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