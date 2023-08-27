日本呼吁中国保证在华日本居民的安全

（德国之声中文网）据法新社报道，日本外务省周六晚间发表声明说，负责亚洲和大洋洲事务的日本高级外交官浪速博之（Hiroyuki Namazu）对这些骚扰日企的电话表示遗憾，并要求中国驻东京大使馆的高级官员呼吁保持冷静。声明称，浪速博之告诉中国大使馆官员，在中国也发生了针对日本设施的类似事件。声明写道："我们强烈敦促中国政府采取适当措施，例如呼吁公民冷静行动，并采取一切可能的措施确保日本在华居民和日本驻华外交机构的安全。"

日本驻北京大使馆还敦促在华日本公民不要大声说日语。

一名福岛商人告诉共同社，他的四家餐厅和糕点店上周五总共接到约1000个电话，其中大部分来自中国。他的店因此不得不拔掉电话线。

福岛市市长木幡浩（Hiroshi Kohata） 周六在脸书上发帖称，市政府两天内接到约200个来自中国的电话，当地学校、餐馆和酒店也成为目标。他在帖子中写道："我将向日本政府报告此事并要求采取行动。"

从东京音乐厅到岩手县北部的水族馆等日本企业和团体报告也称，他们接到大量来自说中文的人士的电话，以至于难以进行正常运营。

在社交网络上，有中国网民分享了自己如何日本电话号码的视频。

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

日本：海水样本检测显示排海"对人和环境没有影响"

本周日，日本环境省表示，对福岛沿岸11个点的海水样本进行了检测，发现氚的浓度均低于7- 8贝克勒尔/升的下限值，也没有发现可能来自其他放射性物质的伽马辐射。

日本环境省在声明中说，检测显示排海"对人和环境没有影响"。日本环境省还称，检测将以客观、透明、可靠的方式进行，以防止日本声誉受损。此外，至少在未来三个月内每周都将公布测试结果。

日本计划以循序渐进的方式向太平洋排放超过 130 万立方米的福岛核处理水。这些水来自雨水、地下水以及冷却福岛核电站三个反应堆堆芯所需的注水。这些水经过处理以去除除氚以外的所有放射性物质，然后用海水稀释后排放入海，以确保其放射性水平不超过 1,500 Bq/L 的目标限值。

日本水产厅表示，对附近海域的鱼进行了测试，没有发现任何异常。

东京电力公司（Tepco）表示，上周五，工厂附近的海水中氚含量为每升不到 10贝克勒尔，低于其自行规定的700贝克勒尔，远低于世界卫生组织的对饮用水氚含量的标准，即不得超过10000贝克勒尔/升。

东京电力目前储存着约130万吨福岛核处理水，足以填满500个奥运会游泳馆规模的水池。首批释放的经处理的核污染水为7800立方米，相当于大约三个奥运泳池，大约耗时17天。

日本对核污染水的处理方式是过滤并稀释。日本和科学组织称，过滤并稀释后排入大海的核废水是安全的。过滤能够去除除氚以外的放射性元素。由于氚很难与水分离，因此要对核废水进行稀释，直至氚含量降至监管限制一下。

（法新社等）

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