 日本呼吁中国保证在华日本居民的安全 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2023

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时政风云

日本呼吁中国保证在华日本居民的安全

日方表示，正式开始排放经处理的核废水引发一波来自中国的针对日企的电话骚扰。日本官方呼吁中国政府确保在华日本居民的安全。日本环境省周日称，采样检测显示放射性物质氚的浓度均低于能检测出的下限数值。

东京电力目前储存着约130万吨福岛核处理水

东京电力目前储存着约130万吨福岛核处理水

（德国之声中文网）据法新社报道，日本外务省周六晚间发表声明说，负责亚洲和大洋洲事务的日本高级外交官浪速博之（Hiroyuki Namazu）对这些骚扰日企的电话表示遗憾，并要求中国驻东京大使馆的高级官员呼吁保持冷静。声明称，浪速博之告诉中国大使馆官员，在中国也发生了针对日本设施的类似事件。声明写道："我们强烈敦促中国政府采取适当措施，例如呼吁公民冷静行动，并采取一切可能的措施确保日本在华居民和日本驻华外交机构的安全。"

日本驻北京大使馆还敦促在华日本公民不要大声说日语

一名福岛商人告诉共同社，他的四家餐厅和糕点店上周五总共接到约1000个电话，其中大部分来自中国。他的店因此不得不拔掉电话线。

福岛市市长木幡浩（Hiroshi Kohata） 周六在脸书上发帖称，市政府两天内接到约200个来自中国的电话，当地学校、餐馆和酒店也成为目标。他在帖子中写道："我将向日本政府报告此事并要求采取行动。"     

从东京音乐厅到岩手县北部的水族馆等日本企业和团体报告也称，他们接到大量来自说中文的人士的电话，以至于难以进行正常运营。

在社交网络上，有中国网民分享了自己如何日本电话号码的视频。

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

日本：海水样本检测显示排海"对人和环境没有影响"

本周日，日本环境省表示，对福岛沿岸11个点的海水样本进行了检测，发现氚的浓度均低于7- 8贝克勒尔/升的下限值，也没有发现可能来自其他放射性物质的伽马辐射。

日本环境省在声明中说，检测显示排海"对人和环境没有影响"。日本环境省还称，检测将以客观、透明、可靠的方式进行，以防止日本声誉受损。此外，至少在未来三个月内每周都将公布测试结果。

日本计划以循序渐进的方式向太平洋排放超过 130 万立方米的福岛核处理水。这些水来自雨水、地下水以及冷却福岛核电站三个反应堆堆芯所需的注水。这些水经过处理以去除除氚以外的所有放射性物质，然后用海水稀释后排放入海，以确保其放射性水平不超过 1,500 Bq/L 的目标限值。

日本水产厅表示，对附近海域的鱼进行了测试，没有发现任何异常。

东京电力公司（Tepco）表示，上周五，工厂附近的海水中氚含量为每升不到 10贝克勒尔，低于其自行规定的700贝克勒尔，远低于世界卫生组织的对饮用水氚含量的标准，即不得超过10000贝克勒尔/升。

东京电力目前储存着约130万吨福岛核处理水，足以填满500个奥运会游泳馆规模的水池。首批释放的经处理的核污染水为7800立方米，相当于大约三个奥运泳池，大约耗时17天。

日本对核污染水的处理方式是过滤并稀释。日本和科学组织称，过滤并稀释后排入大海的核废水是安全的。过滤能够去除除氚以外的放射性元素。由于氚很难与水分离，因此要对核废水进行稀释，直至氚含量降至监管限制一下。

（法新社等）

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  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, works on his boat at dawn.

    福岛的渔民们

    老人与海

    当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, washes his catch in the harbor of Shinchimachi, Japan.

    福岛的渔民们

    捕鱼和生存

    清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

  • Fish in the net in a fishing boat at Shinchimachi harbor.

    福岛的渔民们

    受困的渔业

    反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

  • Countless huge water tanks on the site of the damaged Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    冷却水的去处

    受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

  • A Tepco employee holds a sample of treated water up to the camera

    福岛的渔民们

    冷却水安全吗？

    东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

  • A Tepco employee points to a monitor at the former Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    尽在掌控之中？

    东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

  • A Tepco employee cleans a tank in which flounder are bred.

    福岛的渔民们

    废水箱中养鱼

    为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

  • Fisherman Haruo Ono sorts his catch.

    福岛的渔民们

    伤口上撒盐？

    渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

  • Fisherman Haruo Ono stands on the spot where his house used to be.

    福岛的渔民们

    渔民的未来

    小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。

    作者: Philipp Böll


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