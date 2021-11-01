 日本周日国会大选 新首相处境堪忧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2021

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新闻广角

日本周日国会大选 新首相处境堪忧

本周日，日本举行众院选举。鉴于防疫措施引起广泛不满，已连续执政半个世纪的自民党有可能会在本次投票中失去议席。

Japan Parlamentswahl | Wahlkampf Premierminister Fumio Kishida

（德国之声中文网）十月初，菅义伟辞职后，前外相岸田文雄当选首相，并随即宣布了十月底举行众院选举的消息。菅义伟出任首相一年后即宣告辞职，重要原因之一就是他推行的防疫措施引发诸多批评呼声。由于新增病例急剧增多，东京奥运会不得不在没有观众的情况下举行。目前，日本的新增病例已经明显回落，大多数限制措施已经取消。

不过，仍有很多政治分析人士认为，众院选举后，自民党能否保持多数地位并无把握。现年64岁的岸田文雄当选首相前曾承诺，将会推出新政，并投入大量资金以重振日本经济。不过，公众舆论普遍认为，岸田文雄仍会继续推行其前任菅义伟的政策。

Japanischer Premierminister Fumio Kishida

新首相岸田文雄的处境不容乐观。

岸田文雄还承诺，将会强化中产阶级的地位，缩减其前任安倍晋三和菅义伟自由主义经济所造成的贫富差距。不过，岸田文雄本人宣扬的新资本主义政策，迄今为止并没有显露出实质效果。咨询公司穆迪分析 （Moody's Analytics）的Stefan Angrick表示：“日本上亿选民对这位新首相的认可程度仍非常有限。”除疫情对经济造成的冲击之外，中国和朝鲜对日本构成的军事威胁，也是本次众院选举中最受选民关注的话题。

目前岸田文雄的民意支持率只有大约50%，一旦自民党在本次选举中失去过多议席，那么岸田文雄本人的政治前景也将被画上问号。美国天普大学亚洲问题专家楚其格（ Michael Cucek）对德新社表示：“如果岸田文雄首相任内，自民党失去了议席，那么党内对手很快就会向他发难。也许他也只是一位任期不足一年的首相。”第二次世界大战以来，日本只有五位首相的任期达到或超过五年。

 

（德新社，法新社）

 

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