日本名义GDP跌至第四 德国成第三大经济体

（德国之声中文网）日本如今是世界第四大经济体，排在德国之后。在2010年以前，日本是世界第二大经济体。后被中国赶超。日本去年的名义GDP（nominal GDP）为4.2万亿美元，德国为4.4万亿或4.5万亿美元--取决于汇率。

美国仍是世界最大的经济体，2023年的GDP为27.94万亿美元，中国为17.5万亿美元。

日元低迷是一个关键因素，因为名义GDP的比较是以美元计。但经济学家指出，日本的相对疲弱仍反映出人口下降、生产力及竞争力停滞。

据日本官方周四公布的数据，2023年第四季度，该国经济按年率下降0.4%，环比下降0.1%。2023年第三季度，日本经济也出现下滑。连续两个季度下滑被视为一个经济体进入"技术性衰退"。

不过，日经新闻指出，日本2023年全年实际GDP比上年增长1.9%，名义GDP增长5.7%，均为连续第三年增长。按自然年度来看，日本经济正从疫情中缓慢恢复。



中国同30年前的日本有哪些相似之处？

德国"一条腿进入衰退"

日本在历史上曾经历"经济奇迹"，从二战后的废墟成为仅次于美国的第二大经济体。这一奇迹贯穿70和80年代。不过，过去30年的大部分时间里，日本经济仅小幅增长，特别是1990年金融泡沫破裂后。

日本和德国经济都依靠于强有力的中小型企业的稳固生产力。

与日本60-80年代类似，德国经济过去一直颇为强劲，以高端产品如豪华汽车、工业机械等统领全球市场，出口占到该国经济的半壁江山。

但去年，德国经济增长乏力，最后一季度出现同比0.2%、环比0.3%的下滑。其原因包括对建筑、机械设备的投资下降、外贸需求疲弱等。如果今年第一季度再度下滑，也将进入所谓技术性衰退。2023年，德国经济整体下降0.3%。

德国经济部长哈贝克周三表示，今年的增长预测仅为0.2%。

人口减少、消费和投资有所下降

日本人口连续多年减少及老龄化，同时鲜有外来移民，现人口约1.26亿。德国如今人口约8500万。

东京大学经济学教授冈崎哲二（Tetsuji Okazaki）向美联社表示，日本经济地位下降，有可能会影响日本在国际舞台上的活跃度。"数年前，日本以比如强大的汽车工业为傲。但随着电动汽车时代的来临，这一优势也被动摇。"

除人口因素之外，日本经济增长缓慢的另一个因素是工资水平的停滞。许多家庭不愿消费。与此同时，经济界对海外快速增长的经济体大举投资，对本土市场则投资下降。

个人消费是日本经济的重要支柱，如今出现裂痕。去年，个人消费连续三个季度下降。

一些专家预期，今年第一季度日本GDP会继续下滑，原因除消费下降外，还包括中国需求疲弱、丰田汽车停产等。经济研究公司凯投宏观（Capital Economics）预计，日本经济2024年的增长率将从1.9%降至约0.5%。

（美联社、路透社、德国电视一台、日经新闻）

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