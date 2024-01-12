日本发射情报收集卫星监视朝鲜导弹

（德国之声中文网）日本周五（1月12日）发射了一枚载有政府情报收集卫星的火箭，该卫星的任务是监视朝鲜军事基地的动向，并改善对自然灾害的应对措施。

由三菱重工公司发射的H2A火箭从日本西南部的种子岛航天中心（Tanegashima Space Center）升空，搭载的光学卫星是日本政府努力增强军事侦察能力的成果之一。

这颗卫星即使在恶劣天气下也能捕捉图像。1988年朝鲜导弹飞越日本上空后，日本开始实施情报收集卫星计划，其目标是建立一个由10颗卫星组成的网络，以发现可能的导弹发射并提供预警。

日本首相岸田文雄领导的政府根据2022年通过的国家安全战略国家安全战略，以中国和朝鲜武器发展迅速为由，正在推动最早于明年完成的美国制造的战斧式远程导弹和其他巡航导弹的部署，以建立更加强劲的打击能力，从而打破战后日本只进行自卫的军备原则。

（美联社）

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