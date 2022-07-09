日本参院选举 安倍刺客透露作案动机

（德国之声中文网）前首相安倍晋三遇刺身亡两天后，日本参议院改选如期举行。此次改选涉及125个席位，刚好超过参议院总席数(248)的一半。选前民调显示，执政的自民党与公明党将获胜。

根据民调数据，自民党与公民党组成的执政联盟有望在此次125个改选议席中夺得70席，从而进一步巩固在参议院中的多数地位。此次选举完成后的三年内，日本将不会有全国性的选举，但是岸田文雄内阁依然面临着一系列重大挑战，其中包括能源短缺、物价飞涨等问题。

此次参议院改选笼罩在前首相安倍晋三遇刺身亡的阴影之下。7月8日，安倍晋三在奈良县街头为一名党内同僚拉票助选时，遭到一名刺客枪击，并且在几个小时候伤重不治身亡。不过，首相岸田文雄并没有因此推迟参议院选举。他说，决不容忍在选举期间使用暴力来打压言论的行为，并强调有责任让参议院选举在"自由、公正、安全"的环境下举行。

安倍晋三的遗体已经在7月9日运抵东京。据其办公室透露的消息，7月11日晚间将安排守灵活动，并且在7月12日正式下葬，届时葬礼将仅限少数亲友出席。目前正在亚洲访问的美国国务卿布林肯(Antony Blinken)也计划在7月11日前往东京进行吊唁。

德国外长贝尔伯克(Annalena Baerbock)也在7月10日开始了访问日本的行程。依照安排，她将首先到访长崎与原子弹幸存者进行交流，7月11日则前往东京进行政治会晤。德国外长的访日行程在安倍晋三遇刺前就已确定。

安倍晋三是日本明治维新以来在任时间最长的首相。任职期间，他从民族主义立场出发，力图推动修改日本战后的和平宪法。其旨在刺激经济增长的"安倍经济学"，也取得了一定成效，打破了日本持续多年的通货紧缩局面。

安倍晋三的遗体已经在7月9日运抵东京

刺客透露作案动机

日本警方称，刺客在受审时声称自己"对某个组织怀恨在心"，并且认为安倍晋三与该组织有关联。不过警方并没有披露该组织的名称。日本媒体则报道称，该组织系韩国宗教团体"统一教"，而刺客的母亲疑因向该组织捐钱导致家庭陷入了经济困境。"统一教"持政治保守主义立场，安倍晋三被认为对"统一教"持友好姿态。

奈良县警察局长鬼冢智明则承认，在安保方面出现了失误，并承诺对这些错误进行"彻底调查"。

在安倍晋三去世后，包括美国、中国、德国等众多国家的领导人都对此表达了震惊和悲痛。

安倍晋三的政治生涯 演說时遭槍擊 2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良進行參議院選舉助選演說時，遭槍擊倒地。

安倍晋三的政治生涯 搶救後宣告不治 根據日媒報導，安倍送醫當下，仍有意識與呼吸，經搶救後宣告不治。警方指出，嫌犯以霰彈槍從背後擊安倍晉三左胸，目前已遭逮捕，全案調查中。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

安倍晋三的政治生涯 因病下台 2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。



(法新社、美联社、德广联)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。