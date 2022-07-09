日本参院选举 安倍刺客透露作案动机

在安倍晋三去世的阴影下，日本参议院改选依然如期举行。与此同时，日本警方则披露，刺客声称对“与安倍晋三有关的某组织怀恨在心”。美国国务卿、德国外长都将在7月11日前往东京吊唁安倍晋三。
（德国之声中文网）前首相安倍晋三遇刺身亡两天后，日本参议院改选如期举行。此次改选涉及125个席位，刚好超过参议院总席数(248)的一半。选前民调显示，执政的自民党与公明党将获胜。
根据民调数据，自民党与公民党组成的执政联盟有望在此次125个改选议席中夺得70席，从而进一步巩固在参议院中的多数地位。此次选举完成后的三年内，日本将不会有全国性的选举，但是岸田文雄内阁依然面临着一系列重大挑战，其中包括能源短缺、物价飞涨等问题。
此次参议院改选笼罩在前首相安倍晋三遇刺身亡的阴影之下。7月8日，安倍晋三在奈良县街头为一名党内同僚拉票助选时，遭到一名刺客枪击，并且在几个小时候伤重不治身亡。不过，首相岸田文雄并没有因此推迟参议院选举。他说，决不容忍在选举期间使用暴力来打压言论的行为，并强调有责任让参议院选举在"自由、公正、安全"的环境下举行。
安倍晋三的遗体已经在7月9日运抵东京。据其办公室透露的消息，7月11日晚间将安排守灵活动，并且在7月12日正式下葬，届时葬礼将仅限少数亲友出席。目前正在亚洲访问的美国国务卿布林肯(Antony Blinken)也计划在7月11日前往东京进行吊唁。
德国外长贝尔伯克(Annalena Baerbock)也在7月10日开始了访问日本的行程。依照安排，她将首先到访长崎与原子弹幸存者进行交流，7月11日则前往东京进行政治会晤。德国外长的访日行程在安倍晋三遇刺前就已确定。
安倍晋三是日本明治维新以来在任时间最长的首相。任职期间，他从民族主义立场出发，力图推动修改日本战后的和平宪法。其旨在刺激经济增长的"安倍经济学"，也取得了一定成效，打破了日本持续多年的通货紧缩局面。
日本警方称，刺客在受审时声称自己"对某个组织怀恨在心"，并且认为安倍晋三与该组织有关联。不过警方并没有披露该组织的名称。日本媒体则报道称，该组织系韩国宗教团体"统一教"，而刺客的母亲疑因向该组织捐钱导致家庭陷入了经济困境。"统一教"持政治保守主义立场，安倍晋三被认为对"统一教"持友好姿态。
奈良县警察局长鬼冢智明则承认，在安保方面出现了失误，并承诺对这些错误进行"彻底调查"。
在安倍晋三去世后，包括美国、中国、德国等众多国家的领导人都对此表达了震惊和悲痛。
(法新社、美联社、德广联)
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