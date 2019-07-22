日本参议院改选 自民党六连胜

(德国之声中文网) 根据日媒NHK报导，首相安倍晋三所领导的自民党以及其盟友公明党在周日(7月21日)的参议院改选中，取得参议院124席中的71席。这是自民党在国会选举中的6连胜。

安倍对于结果感到满意，表示自民党的胜利代表投票者支持他的政策。他在NHK的访问中表示:「我相信人们选择的是稳定的政局，敦促我们在推行政策时，以及实行外交政策时，保护日本的国家利益。」

争议十足的修宪计划

安倍晋三需要赢得三分之二的席次，也就是85席，才能达到修宪门槛，这也意味着，他会需要其他保守党及无党籍议员的支持，才能推动修宪。

修宪议题使民意分歧，有评论表示，担忧军事合法化会使日本卷入美国所挑起的冲突。

自从第二次世界大战结束，美国主导的日本宪法在1947年实施之后，便没有再修改过。安倍曾经表示希望在2021年，也就是他的任期结束前，能够修改日本国宪法第9条当中禁止日本拥有军队的规定。

安倍有望成为日本任期最长首相

这次的选举当中，虽然大约有1亿600万个日本人拥有投票权，但是民意调查机构指出，本次投票率低于50%。这是自1995年以来，投票率最低的一次。

在日本，参议院是国会中较弱势的一院。 245个席次中，一半的席次每三年进行一次改选。本次共由370名候选人竞选124个席次。

安倍在2012年就任时承诺要重振经济并强化国防。若64岁的安倍晋三在11月前未卸任，他将成为日本任期最长的首相。

反对党批评表示，执政联盟没有解决经济成长停滞、低就业率以及公共养老金制度等问题。反对党也对10月调涨消费税将造成的冲击做出了警告。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。今年，朝鲜已发射两枚飞越日本上空的导弹，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三本周宣布提前大选。有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。 作者: 苗子



陈安迪/罗法(法新社、路透社)