日本参议院改选 自民党六连胜

日本首相安倍晋三的政府虽然在参议院改选中取得胜利，但席次仍然没有达到推动修宪的门槛。这位日本首相一直提倡的修宪计划可能又要再继续延宕下去。
(德国之声中文网) 根据日媒NHK报导，首相安倍晋三所领导的自民党以及其盟友公明党在周日(7月21日)的参议院改选中，取得参议院124席中的71席。这是自民党在国会选举中的6连胜。
安倍对于结果感到满意，表示自民党的胜利代表投票者支持他的政策。他在NHK的访问中表示:「我相信人们选择的是稳定的政局，敦促我们在推行政策时，以及实行外交政策时，保护日本的国家利益。」
争议十足的修宪计划
安倍晋三需要赢得三分之二的席次，也就是85席，才能达到修宪门槛，这也意味着，他会需要其他保守党及无党籍议员的支持，才能推动修宪。
修宪议题使民意分歧，有评论表示，担忧军事合法化会使日本卷入美国所挑起的冲突。
自从第二次世界大战结束，美国主导的日本宪法在1947年实施之后，便没有再修改过。安倍曾经表示希望在2021年，也就是他的任期结束前，能够修改日本国宪法第9条当中禁止日本拥有军队的规定。
安倍有望成为日本任期最长首相
这次的选举当中，虽然大约有1亿600万个日本人拥有投票权，但是民意调查机构指出，本次投票率低于50%。这是自1995年以来，投票率最低的一次。
在日本，参议院是国会中较弱势的一院。 245个席次中，一半的席次每三年进行一次改选。本次共由370名候选人竞选124个席次。
安倍在2012年就任时承诺要重振经济并强化国防。若64岁的安倍晋三在11月前未卸任，他将成为日本任期最长的首相。
反对党批评表示，执政联盟没有解决经济成长停滞、低就业率以及公共养老金制度等问题。反对党也对10月调涨消费税将造成的冲击做出了警告。
陈安迪/罗法(法新社、路透社)