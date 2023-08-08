日本前首相麻生太郎訪台 中方低調

（德國之聲中文網）日本前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎週一（8月7日）起抵達台灣進行3天訪問，除了出席論壇外，更將與台灣總統蔡英文、副總統賴清德會面，並弔唁已過世的台灣前總統李登輝。同時，訪問團也可能與台灣在野黨的其他政要會面。但中方對此目前仍保持低調，並未做出回應。

台媒《自由時報》報導，麻生太郎一行在7日抵達台灣後，他與日本自民黨眾議員鈴木馨祐、中西健治等人，特地前往台北五指山公墓弔唁李登輝。

根據李登輝基金會轉述，麻生太郎說，以目前台日關係而言，甚至是經常被提起的印太戰略或是布局，事實上背後都有李登輝的影響。未來會在各項層面持續深化台日之間的關係，願兩國都能繁榮安泰。

而7日晚間，麻生太郎也與國民黨籍的前立法院長王金平、民進黨籍的現任立法院長游錫堃、無黨籍的監察院副院長李鴻鈞，以及台日關係協會會長蘇嘉全等人餐敘。麻生一下車就熱情地和王金平擁抱，進入會場前回頭向媒體揮手致意，但並未受訪。

台灣總統大選風向球

這趟台灣行是麻生太郎自2011年台灣行後，睽違12年再度訪台，但由於他仍是現任的自民黨副黨魁，在黨內也是僅次日本首相岸田文雄的第二號人物，因此被大部分台灣媒體解讀為，此行是自1972年中日建交、台日斷交後以來，日本自民黨內訪台的最高層級幹部。

過去多位日本前首相，包含安倍晉三、森喜朗、野田佳彥等三人，都曾在卸下首相職務後訪台，麻生太郎也是卸任後第二次訪台。但由於距離台灣2024年1月的總統大選只剩下約半年時間，麻生太郎此行會見到誰，以及會不會和台灣在野黨的政要見面備受關注。這也被視為是日本自民黨內是否「押寶」台灣特定的政治人物。

麻生太郎過去除擔任日本首相外，還曾擔任過日本的副首相、外務大臣及財務大臣等要職，是日本政壇友台的指標型人物，而有意角逐台灣總統的鴻海集團創辦人郭台銘、台灣民眾黨總統參選人柯文哲，以及國民黨總統參選人侯友宜先前訪日時，都曾安排與其見面。

台媒《中國時報》報導，蔡英文8日下午將於台灣總統府內，接見麻生太郎一行的訪問團，賴清德副總統也將於8日午間設宴款待。台灣總統府表示，期盼透過此行，讓雙方在各領域合作關係更為密切，攜手為印太區域和平穩定及經貿發展共同努力。

台媒《鏡週刊》報導，麻生太郎此行亦規劃與郭台銘會面，兩人有望就經濟產業、科技發展與亞太區域和平等議題交換意見。台灣《東森新聞》也報導，麻生太郎將會在8日傍晚時，還將到台北市政府跟國民黨籍的台北市長蔣萬安會面。

但針對麻生太郎此行，是否會拜會國民黨的總統候選人侯友宜，則未有明確消息。此外，由於台灣民眾黨主席柯文哲6月訪問日本時，也曾與麻生太郎見面，因此麻生訪問台灣，是否會與柯文哲有更多接觸，更是外界觀察的對象。

中方目前低調回應

相較於過去麻生太郎發表涉台言論時，中國官方都會高調抨擊，本次麻生訪台行的第一日，中國外交系統並未對此有過多評論，表現的意外低調，這仍可能是在等待麻生太郎8日發表談話，並與台灣政要會面後，才會作出正式回應。

根據中國駐日本大使館網站，中國駐日本大使吳江浩5日在出席日中友好協會所主辦的「紀念中日和平友好條約締結45週年研討會」時，也只提到中日作為永遠近鄰，同為地區和世界重要國家，既有傳承兩國和平與友好的義務，也有防止世界陷入分裂對立的責任。

吳江浩提到，中日首先要堅持互為合作伙伴、互不構成威脅。無論中日兩國關係遇到多大困難和阻力，都應該堅守初心，排除干擾，確保中日關係在正確軌道上運行。但吳江浩並未公開提及台灣或是麻生太郎的訪問行程。

但在2021年7月，時任日本政府的副首相的麻生太郎提及，日本應該防止台灣受到來自中國的「外部威脅和侵略」，並呼籲日本同美國一起保護台灣時，曾遭到中國外交部的強力批評。

時任中國外交部發言人的趙立堅當時回應，麻生太郎這種言論極其錯誤並且危險，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關係政治基礎。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向日方提出嚴正抗議。

同時，趙立堅當時還批評，日本軍國主義曾對中國犯下罄竹難書的侵略罪行，某些政客時至今日還對台灣念念不忘，充分暴露出他們沒有深刻汲取歷史教訓，「我們絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

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