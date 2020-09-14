日本前首相安倍晋三参拜靖国神社

（德国之声中文网）周六（9月19日），日本前首相安倍晋三参拜备受争议的靖国神社。这是他自2013年12月以来的首次参拜。为了避免激怒中国和韩国，他在卸任前再也没有前往参拜。

安倍晋三在其官方推特账号上公布了这次参拜，并附上一张他本人在靖国神社的照片。安倍晋三是迄今为止在位时间最长的日本首相，8月28日宣布因健康原因辞职，自民党总裁菅义伟于9月16继任。

北京和首尔把靖国神社视为日本过去的侵略战争的象征，因为它供奉的日本战争阵亡人员中包括14名远东国际军事裁定的甲级战犯。

安倍晋三在两次首相任内，仅有一次亲自前往参拜靖国神社。但是，每年“8•15”日本战败日以及春秋例行大祭期间，他都会通过助手供奉祭品或者祭祀费。

2013年他亲身参拜靖国神社在中国和韩国激起了愤怒，美国也对此表示“失望”。

安倍政府首席发言人须贺芳秀没有和其他内阁幕僚一起在今年8月15日——第二次世界大战结束75周年纪念日前往参拜靖国神社，但是根据他在其官方博客上发表的文章，他曾于2011年8月参拜了靖国神社。2012年12月，他成为安倍内阁官房长官。

二战结束以来，华盛顿和东京已成为关系密切的安全盟友，但是战争阴影仍然在两国之间挥之不去。

由于1910-1945年日本在朝鲜半岛的殖民统治留下的创伤记忆，以及近年来发生的劳工赔偿争议，东京和首尔仍然关系紧张。韩国法院判定日本企业应该赔偿二战期间遭强征的韩国劳工，东京认为两国1965年签订《日韩请求权协定》后，这类索赔问题“已经解决”。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东条英机 东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 土肥原贤二 1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松井石根 松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 木村兵太郎 1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 广田弘毅 直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 板垣征四郎 1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 武藤章 侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松冈洋右 在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 永野修身 作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 白鸟敏夫 白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 平沼骐一郎 1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 小矶国昭 小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 梅津美治郎 1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东乡茂德 东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。 作者: Hao Gui



张平/任琛（路透社）