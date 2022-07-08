日本前首相安倍晉三遇刺身亡

（德國之聲中文網）日本前首相安倍晉三週五下午（7月8日）遇刺后因傷勢過重已在醫院不治身亡。据《NHK》報導，當日上午，在奈良縣奈良市大和西大寺車站附近街頭進行一場演說時，安倍遭到槍擊倒地。救護車隨後趕到，安倍送醫後，醫院稱「心肺機能停止，沒有生命跡象」。

《NHK》現場記者表示，在安倍開始講話不久後，東京時間約11點30分在現場聽見兩聲槍響。警方表示，安倍很可能是從後方遭到槍手槍擊，頸部與胸口中槍。日本共同社稍後報導，根據奈良警方，槍手使用的是手槍，而不是早前所說的霰彈槍。

根據該報現場記者，安倍中槍後胸口似有流血。現場照片可見，安倍身穿白襯衫，衣服上沾染血跡。綜合日媒報導，現年67歲的安倍在被送醫當下仍有意識與呼吸，隨後轉送橿原市奈良醫科大學醫院，但目前「心肺機能停止」，「沒有生命跡象」。

奈良醫科大學醫院一名內部人員向法新社表示：「我們現在可以說的是，他已經完成轉院。」該名人員拒絕對這安倍的狀況發表評論。

據報，安倍晉三原本正在奈良助選本週末即將登場的日本參議院選舉。

兇嫌是誰？

綜合日媒報導，警方當場逮補一名41歲的嫌疑男子山上徹也，該男持有一把槍，被以殺人未遂罪逮補。《NHK》來自現場報導稱，嫌犯身穿灰色T恤，犯案後沒有試圖逃跑，警方立即上前包圍，將他制伏在地逮補，並扣押他的槍枝。

案發後，奈良案發現場拉起重重封鎖線，有人群圍繞關注，直升機盤旋上空。一名現場目擊者告訴《NHK》，安倍倒地前，現場可見有不明煙霧。另兩名目擊者表示，安倍正在發表演說時，她們在聽到第一槍聲後，安倍向後退了一點，第二槍聲後，他們看見槍的火花，接著安倍倒地，人群隨即湧上，並對安倍施作心肺復甦術（CPR）。

目前全案仍在調查中。根據多家日媒報導，兇手為前海上自衛隊隊員，但已經在2005年離職。

日本是世界上槍支管制法律最嚴厲的國家之一，在這個人口達1.25億人口的國家，每年死於槍支的人數經常是個位數。

即使對日本公民來說，獲得槍支許可證也是漫長而複雜的過程，他們必須首先得到射擊協會的推薦，然後接受嚴格的警察檢查。《NHK》報導引述調查人員透露消息稱，這次兇手疑似是使用自製手槍犯案。

刺殺安倍的嫌犯被保安控制

日本首相趕回東京

日本首相岸田文雄表示，安倍中槍後立即得到此事會報，正在收集有關信息，商討應對。人正在山形縣參加行程的岸田文雄，也已經緊急取消活動，趕搭直升機返回東京官邸。日本政府也已經成立緊急小組處理。

日本官房長官松野博一對此事表示嚴厲譴責，他稱：「無論如何，這次的暴行是絕對不被容忍，我堅決譴責。」

中國輿論高度關注

安倍晉三中槍事件受全球高度關注。中国外交部周五（7月8日）例行记者会上，发言人赵立坚说，已注意到这一突发事件，并感到震惊。當時安倍晉三死亡的消息尚未得到確認。赵立坚表示，“我们关注事态发展，希望安倍前首相脱离危险，早日康复，我们向他的家属表示慰问。”当有记者问怎样评价安倍的对华政策时，赵立坚说，"我们也注意到安倍前首相曾经为推动中日关系改善发展作出过贡献。"

中國社交網路微博也立即湧現大量關注聲音，有關話題佔滿熱搜排行榜，德國之聲實時瀏覽有關新聞下方的留言，許多為嘲諷或悲觀發言，但也有部分網民表示「勿幸災樂禍」。

中國異議藝術家巴丟草週五（8日）午間在推特截圖發文稱，有部分中國民族主義者在微博上開始「慶祝」遭到槍擊，並稱襲擊者為「英雄」。

截圖上可見一名帳號名為「克里凡」的網民留言稱「抗日英雄？」；一名帳號名為「喀布爾快遞」的網民則稱：「『七七事變』紀念日剛過去一天啊！」

台灣總統蔡英文關切

安倍晉三槍擊消息傳出後，台灣總統蔡英文中午在臉書發文表示，接獲消息後她與大家一樣「同樣感到驚訝與不捨」。她說，台灣與日本同為民主法治國家，要代表我國政府，嚴厲譴責暴力不法行為。

蔡英文表示，已請外交部和駐日代表謝長廷向日本政府及安倍前首相的親屬，表達關心跟慰問之意，並且密切關注後續的發展。

蔡英文在臉書中稱，「安倍前首相不僅是我的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，長年以來力挺台灣，推動台日關係進展不遺餘力」，並表示希望安倍儘速脫險。

與此同時，美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）發佈聲明表示：「我們都對前首相安倍晉三的槍擊事件感到悲痛和震驚」，「美國政府和美國人民正在為安倍先生、他的家人和日本人民的福祉祈禱」。

安倍晉三是日本任期最長的首相，2006年曾經任職一年，2012年至2020年再次任職首相，當時他因患潰瘍性結腸炎而被迫下台。安倍被認為是現今日本政壇「抗中友台」的代表之一。

安倍晋三的政治生涯 演說时遭槍擊 2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良進行參議院選舉助選演說時，遭槍擊倒地。

安倍晋三的政治生涯 搶救後宣告不治 根據日媒報導，安倍送醫當下，仍有意識與呼吸，經搶救後宣告不治。警方指出，嫌犯以霰彈槍從背後擊安倍晉三左胸，目前已遭逮捕，全案調查中。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

安倍晋三的政治生涯 因病下台 2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。



（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。