 日本前首相安倍晉三中彈 中國網民歡慶？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2022

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时政风云

日本前首相安倍晉三中彈 中國網民歡慶？

根據日媒報導，日本前首相安倍晉三週五（7月8日）在奈良助選演說時遭到槍擊倒地，送醫後目前「心肺機能停止，沒有生命跡象」。就在全球媒體以頭條報導時，中國網民的反應也引起關注。

Japan | Attentat auf Shinzo Abe

安倍中彈現場畫面。

（德國之聲中文網）《NHK》報導，日本前首相安倍晉三週五（7月8日）上午在奈良縣奈良市大和西大寺車站附近街頭進行一場演說時，遭到槍擊倒地。救護車隨後趕到，安倍送醫後，目前「心肺機能停止，沒有生命跡象」。

《NHK》現場記者表示，東京時間約11點30分在現場聽見兩聲槍響。警方表示，安倍很可能是從後方遭到槍手使用霰彈槍槍擊，胸口中槍。

根據該報現場記者，安倍中槍後胸口似有流血。現場照片可見，安倍身穿白襯衫，衣服上沾染血跡。綜合日媒報導，安倍在被送醫當下仍有意識與呼吸，隨後送到橿原市奈良醫科大學醫院，但目前「心肺機能停止」，「沒有生命跡象」。

Shinzo Abe offenbar bei Attentat schwer verletzt

安倍中槍現場。

綜合日媒報導，警方當場逮補一名約40多歲的嫌疑男子山上徹也，該男持有一把槍，被以殺人未遂罪逮補。《NHK》來自現場報導稱，嫌犯身穿灰色t恤，犯案後沒有試圖逃跑，警方立即上前包圍，將他制服在地逮補，並扣押他的槍枝。

目前，奈良案發現場已經拉起重重封鎖線，有人群圍繞關注，直升機盤旋上空。一名現場目擊者告訴《NHK》，安倍倒地前，現場可見有不明煙霧。另兩名目擊者表示，安倍正在發表演說時，她們在聽到第一槍聲後，安倍向後退了一點，第二槍聲後，他們看見槍的火花，接著安倍倒地，人群隨即湧上，並施作心肺復甦術（CPR）。

據報，安倍晉三原本正在奈良助選本週末即將登場的日本參議院選舉。

日本首相趕回東京

日本首相岸田文雄表示，安倍中槍後立即得到此事會報，正在收集有關信息，商討應對。人正在山形縣參加形成的岸田文雄，也已經緊急取消行程，趕搭直升機返回東京官邸。日本政府也已經成立緊急小組處理。

日本官房長官松野博一對此事表示嚴厲譴責，他稱：「無論如何，這次的暴行是絕對不被容忍，我堅決譴責。」

Shinzo Abe offenbar bei Attentat schwer verletzt

安倍中槍現場。

中國輿論高度關注

安倍晉三中槍後目前「無生命跡象」，事件受全球高度關注，中國社交網路微博也立即湧現大量關注聲音，有關話題佔滿熱搜排行榜，德國之聲實時瀏覽有關新聞下方的留言，許多為嘲諷或悲觀發言，但也有部分網民表示「勿幸災樂禍」。

中國異議藝術家巴丟草週五（8日）午間在推特截圖發文稱，有部分中國民族主義者在微博上開始「慶祝」遭到槍擊，並稱襲擊者為「英雄」。

截圖上可見一名帳號名為「克里凡」的網民留言稱「抗日英雄？」；一名帳號名為「喀布爾快遞」的網民則稱：「『七七事變』紀念日剛過去一天啊！」

（綜合報導）

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