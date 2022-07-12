日本前防卫大臣率团访台商讨区域安全

（德国之声中文网）日本国会跨党派团体“思考日本安全保障议员之会”的4名成员昨日（27日）抵达台湾，开启为期4天的访问。这4名成员分别为日本前防卫大臣石破茂、前防卫大臣滨田靖一、前副防卫大臣长岛昭久和日本参议院总务会副会长清水贵之。

石破茂表示，访问团希望与台湾在国防问题上达成协议，并为该地区任何潜在的冲突做好准备，同时也寻求防止冲突的爆发。

在同台湾总统蔡英文举行会晤时，石破茂说：“我们需要事先设想在这个地区会发生什么样的事态，发生事态之后要根据什么样的条约、法律或运用什么样的武装部队来对抗等等，这些问题必须事先共同协商，必须要取得共识。”

他还指出，日美两国之间也在加强密切合作，防止印太地区发生冲突。他说，盟友之间除了做好准备，“没有其它选项”。

石破茂还表示，日本对于亚太地区肩负的责任，不论是法制面整备、军事能力的提升、经济力量的提升，都不能只停留在精神层面，也就是嘴巴说说，必须要对亚太肩负起具体的责任。

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蔡英文在会见时表示：“台湾作为国际社会重要一员，守护台湾不只是为了守护主权，更是因为就区域战略安全而言，台湾是第一岛链非常关键的防线，台湾会与日本以及其他民主伙伴，继续深化合作，共同维护印太区域的和平稳定。”

在中国日益强硬的姿态下，台海局势变得更为紧张。

23日，石破茂在台湾行前接受日本TBS电视台采访时表示，访台目的是为了确保区域和平，而非支持台湾独立，是要思考怎样才能给这个地区带来安定。对中国而言，不开战也符合中国人民的利益。 他说：“我不认为中国会不让我去台湾讨论这项议题。”

石破茂率领的访问团除了与蔡英文举行会晤之外，还将会见台湾行政院院长苏贞昌以及台湾国防部代表。

日本前首相安倍晋三原本规划今年7月底访台，但是7月初在奈良街头遇刺身亡。今年3月，安倍在与蔡英文通话时表示，“若台湾有事，则等同于日本及日美同盟有事”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国众议长佩洛西? 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



（美联社）

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