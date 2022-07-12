日本前防卫大臣率团访台商讨区域安全

日本议员团一行4人昨日抵达台湾，与台湾总统蔡英文举行会晤，讨论区域安全问题。率领该访问团的是日本前防卫大臣石破茂。
（德国之声中文网）日本国会跨党派团体“思考日本安全保障议员之会”的4名成员昨日（27日）抵达台湾，开启为期4天的访问。这4名成员分别为日本前防卫大臣石破茂、前防卫大臣滨田靖一、前副防卫大臣长岛昭久和日本参议院总务会副会长清水贵之。
石破茂表示，访问团希望与台湾在国防问题上达成协议，并为该地区任何潜在的冲突做好准备，同时也寻求防止冲突的爆发。
在同台湾总统蔡英文举行会晤时，石破茂说：“我们需要事先设想在这个地区会发生什么样的事态，发生事态之后要根据什么样的条约、法律或运用什么样的武装部队来对抗等等，这些问题必须事先共同协商，必须要取得共识。”
他还指出，日美两国之间也在加强密切合作，防止印太地区发生冲突。他说，盟友之间除了做好准备，“没有其它选项”。
石破茂还表示，日本对于亚太地区肩负的责任，不论是法制面整备、军事能力的提升、经济力量的提升，都不能只停留在精神层面，也就是嘴巴说说，必须要对亚太肩负起具体的责任。
蔡英文在会见时表示：“台湾作为国际社会重要一员，守护台湾不只是为了守护主权，更是因为就区域战略安全而言，台湾是第一岛链非常关键的防线，台湾会与日本以及其他民主伙伴，继续深化合作，共同维护印太区域的和平稳定。”
在中国日益强硬的姿态下，台海局势变得更为紧张。
23日，石破茂在台湾行前接受日本TBS电视台采访时表示，访台目的是为了确保区域和平，而非支持台湾独立，是要思考怎样才能给这个地区带来安定。对中国而言，不开战也符合中国人民的利益。 他说：“我不认为中国会不让我去台湾讨论这项议题。”
石破茂率领的访问团除了与蔡英文举行会晤之外，还将会见台湾行政院院长苏贞昌以及台湾国防部代表。
日本前首相安倍晋三原本规划今年7月底访台，但是7月初在奈良街头遇刺身亡。今年3月，安倍在与蔡英文通话时表示，“若台湾有事，则等同于日本及日美同盟有事”。
（美联社）
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