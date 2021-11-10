日本前防务大臣将出任人权事务首相辅佐官

（德国之声中文网）日本一名内阁官员周一表示，在人权问题上主张采取强硬立场的日本前防务长官中谷元有望被提名出任首相辅佐官。新首相岸田文雄此前就曾表示，日本应坚决捍卫香港人的民主权利。岸田文雄还支持国会通过决议，谴责中国对新疆维吾尔少数民族的打压。

周一记者会上，回应有关前防卫大臣中谷元将出任首相辅佐官的传闻时，内阁官房副长官矶崎仁彦表示，目前正在进行相应的安排，以便在周三正式宣布这项人事任命。

现年64岁的中谷元主张效仿美国推出日本版的《马格尼茨基法案》。依照《马格尼茨基法案》，美国有权冻结人权践踏者的在美资产，并禁止其入境。中谷元周末同首相岸田文雄举行会谈后对记者表示："作为国会议员，我曾接触、处理过大批人权议题。我希望我能利用自己的相关经验和知识，就人权议题提出相关的建议。"

过去几个月以来，日本的对华政策变得日益强硬和自信。日本是美国的重要盟友，而中美关系也因双方在一系列问题上分歧加深而变得异常紧张。

中国被控从2016年开始，将大约一百万维吾尔及其他穆斯林少数民族投入再教育营，并强制他们参加劳动。中国则对上述指控一律予以驳斥，并宣称这是为了消除伊斯兰极端思想而设立的职业培训中心。

预计，本周三，岸田文雄将在众议院特别会议上敲定内阁人选，并公布对中谷元的任命。10月31日，岸田文雄领导自民党参加第49届日本众议院大选并获得过半数议席。

周一中国外交部的例行记者招待会上，发言人汪文斌被问及中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官时表示："日方政府人事安排是日本内政，我不予评论。我想指出的是，中国内政不容外部势力干涉。 "

(德新社，路透社）

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