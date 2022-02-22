 日本制裁俄羅斯：從關係修補到再度一刀兩斷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2022

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日本制裁俄羅斯：從關係修補到再度一刀兩斷

日本正式宣布金融制裁侵略烏克蘭的俄羅斯，在最後一刻跟著歐美各國一同譴責，未來日俄的經濟關係也將降到谷底。回首過去，日本曾經在普丁就任總統時，一度想修補兩國外交關係，其中不但有歷史背景，也有兩國領土爭議，而如今制裁下，兩國未來對話短期將難以預見。

隨著日本正式制裁俄羅斯，日俄外交上的一段蜜月期將正式結束

隨著日本正式制裁俄羅斯，日俄外交上的一段蜜月期將正式結束

（德国之声中文网）「現在正是我們守護國際秩序骨幹，團結一心毅然決然展現行動的時刻，讓其明白暴行是要付出慘痛代價」，日本首相岸田文雄在2月27日晚上，在緊急會議結束後於首相公邸面對記者團時，表示將對俄羅斯進行金融制裁。

岸田內閣的金融制裁

主要的內容包括，支持將俄羅斯排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）機制內、並凍結了包括普丁總統在內的政府相關人士的資產。最大的支持，則是給予烏克蘭一億美元的緊急人道援助，堅定站在烏克蘭一邊。

岸田文雄並嚴肅指出「對於俄羅斯的關係已經無法像往日那樣正常的看待了」，顯示日俄關係也面臨到關鍵時刻。此外，對於幫助俄國侵略的白俄羅斯，日本官方也在考慮對白俄羅斯的官員們進行一系列制裁。

日本首相岸田文雄在2月27日晚上表示將對俄羅斯進行金融制裁

日本首相岸田文雄在2月27日晚上表示將對俄羅斯進行金融制裁

就在俄羅斯在22日簽署協議，承認烏克蘭東部地區的頓內次克與盧甘次克為獨立國後，隨即就在24日以迅雷不及掩耳地態勢派遣軍隊入侵烏克蘭，引發世界局勢快速緊張。七大工業國（G7）在幾天後也紛紛表示將提供各項支持，而如今日本也表態，被記者問及是否反應過慢時，岸田則稱「我不覺得慢」。

普丁與日本的好交情

隨著日本正式制裁，這也代表過去日俄外交上的一段蜜月期將正式結束。特別是普丁從2000年就任總統以來，始終與日本保持一定程度互動。愛好柔道的他，甚至還擔任國際柔道總會的名譽主席，在這次入侵活動後，職位也遭到取消。

普丁在1995年擔任聖彼得堡副市長時就首度訪日，就任總統後次數更頻繁，其中4次是總統在任、2次是總理在任期間，都受到高規格禮遇。

特別是普丁在2000年首次以總統身份訪日參加G8高峰會時，當時日本首相正是森喜朗。森喜朗一家從父親森茂喜時代就是知名的「知俄派」，森茂喜生前致力於日俄交流，過世後還將一部分骨灰葬於家鄉石川縣、另一部分則埋骨俄國的姐妹市伊爾庫茨克，期盼日俄交流永不間斷。

當年的森喜朗不只設宴款待普丁，也安排普丁與當時在位的明仁天皇會見，隨後在2001年舉辦的日俄元首會談，普丁更安排在伊爾庫茨克市，並親自去森喜朗父親墓前致意，相當給足面子。

過去前首相安倍晉三，也一度跟普丁有著良好交情，不斷稱普丁為「堅實盟友」外，在2016年普丁訪日時，更招待他前往故鄉山口縣的高級旅館。2019年於​​符拉迪沃斯托克舉辦東方經濟論壇時，還一度直呼其名稱「弗拉迪米爾！你跟我都望著同個未來。在抵達終點前我們一起攜手前進吧！」

前首相安倍晉三也曾稱普丁為「堅實盟友」

前首相安倍晉三也曾稱普丁為「堅實盟友」

日本對俄羅斯之所以一度姿態放得那麼低，主要還是因為近代二戰的歷史問題所遺留下的北方四島領土問題。

G7中唯一領土接壤國

日本在過去與帝俄曾爆發日俄戰爭、二次大戰時又與蘇聯在多方戰場上強碰。在1945年8月日本投降前，蘇聯撕毀《日蘇互不侵犯協議》後，進攻當時的滿洲國與南庫頁島等地區，最後一度進逼北海道地區，並在二戰結束前佔領當時北海道的擇捉島、國後島、色丹島、與齒舞群島等4島。

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中俄关系可能没有外界想象的那么紧密？有德语媒体似乎从近日双方的互动中发现了一些端倪 。

俄罗斯总统普京在电视讲话中暗示使用核武器将是接下来的选项之一。僵持多时后，乌克兰方面答应同俄罗斯会谈。与此同时，乌克兰境内战事持续激化。

周日德国首都柏林有十万人走上街头，抗议俄罗斯发动侵略乌克兰战争。德国总理肖尔茨宣布将拨出1000亿欧元专款提升军备以捍卫欧洲和平。同日，德国向俄罗斯关闭领空并冻结俄央行在德意志银行的存款。

聯合國安理會週日投票決定將在本週針對俄烏戰爭召開一次聯合國大會的緊急會議，預計在大會上通過一項譴責俄羅斯的決議。與此同時，歐盟外長也同意編列預算，購買武器並發送至烏克蘭。

二戰後，日本與蘇聯在1956年重訂《日蘇共同宣言》，並就未來4島歸還一事開始商議。然而，關於如何歸還，甚至歸還的數量等，日蘇之間始終沒有共識，等到蘇聯垮台後，土地問題就繼承到俄羅斯手上。

普丁就任總統後，雖然從森喜朗到安倍晉三等，都對普丁展現一度程度善意，但在北方四島問題上，他始終沒有退讓。過去普丁還曾於俄國電視上表示「北方四島在國際法上由俄國統治是既成事實，是二戰的結果，就這點上我沒有（與日本）交涉的打算」。

甚至在2016年，普丁也表示「北方四島是一寸不讓的」，並在該四島附近舉行軍事演習，配備新型飛彈、指定為「經濟特區」，甚至大幅度舉辦「對日戰勝紀念遊行」等，都開始大大壓低日俄之間的信任。

而在宣布對俄制裁的同時，也意外著跟俄羅斯的領土問題協商就此關起大門，日本各首相先前的努力暫時回到原點，只能等待未來的元首看能否透過協商重啟談話。

外交風格勢必更近歐美

無可諱言，在這次俄羅斯入侵烏克蘭後，不僅給了歐洲各國一記猛棍，讓各國開始計畫加強軍備與給予烏國援助外，也影響到日本的軍武戰備。身為G7中唯一與俄國鄰土接壤的國家，前首相安倍晉三也在27日上電視台節目時，重申日本要有「適時快速地武器打擊能力」，以應付未來俄羅斯、中國與北韓等武力威脅。

此外，俄羅斯供給歐洲國家整體超過40%以上的天然氣，日本在此次俄烏開戰前，就先分了一些配額給歐洲，未來能源政策的調整也相當重要。日本《產經新聞》社論就呼籲，比起軍事防衛，經濟上的安保法案現在更重要；《每日新聞》社論則稱，日本必須要跟歐洲一樣，對俄戰略要通盤調整。

日本在岸田文雄就任首相執政後，外交政策上任用林芳正為外務大臣，對美中關係都好的他，被認為是務實而不特別站邊的選擇。然而在俄烏開戰前後，G7以對此召開多次會議，未來日本外交風格勢必更近歐美，必須要跟中俄做出一定程度切割。

只是，日本除了是G7唯一亞洲國外，也是同時跟中俄相近，且都有領土等歷史遺留問題的國家，身在其中如何選擇，勢必相當困難。與俄關係，從過去一度想修補，但最後仍是「一刀兩斷」。如果將來台海發生任何擦槍走火，同樣的困境也會再度發生在日本身上，未來幾年，日本也會走出更清晰地外交路線。

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