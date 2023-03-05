日本出台新政策：每年投入3.5万亿日元“催生”

（德国之声中文网）日本政府周四（6月2日）公布具体措施，通过增加对有孩子家庭的财政支持来抑制出生率下降。

日本政府表示，将每年支出约 3.5 万亿日元（约 250 亿美元或 235 亿欧元）来扭转这一趋势。虽然出生率下降趋势影响了许多发达国家，但在日本尤为严重。

每个孩子从出生到两岁，父母将有权获得每月约15,000日元（约 107 美元）的津贴。 3 岁以上的儿童将获得 10,000 日元，年龄覆盖范围扩大到高中。

根据政策草案，国家将不再以家庭收入作为发放育儿津贴的标准。政府还计划为儿童开设托儿所或日托中心，即使他们的父母没有工作。

从 2025 财年开始，日本政府还将提高育儿假福利。即使父母双方都休育儿假，家庭可支配收入也将保持多达四个星期不变。

这些措施还包括增加带薪育儿假和为生育治疗提供补贴。

为什么要出台这个"催生"政策？

数据显示，在拥有 1.25 亿人口的日本，去年的年出生人数首次低于80万人。 它比预期提前八年达到了新的下降基准。

日本首相岸田文雄在 3 月份提出了该项计划，当时他表示正在提出"以前所未有的规模应对出生率下降的政策"，并寻求增加育儿一代的收入。

他对一群部长、专家和商界领袖说："我们将继续采取这些措施来应对出生率下降的问题，而不会要求公众承受更多的负担。"

日本是仅次于摩纳哥的世界第二大人口老龄化国家，相对严格的移民政策意味着它正面临劳动力短缺问题。

路透社的一项民意调查显示，超过十分之九的日本企业对生育率加速下降有危机感。

与此同时，照顾老人的成本也在飙升。岸田政府因未能确定不依赖于削减开支和渴望改善经济的资金来源而受到批评。

日本妇女有话说

（法新社、路透社、共同社）

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