 日本出台新政策：每年投入3.5万亿日元“催生” | 文化经纬 | DW | 04.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

日本出台新政策：每年投入3.5万亿日元“催生”

日本政府宣布每年投入约3.5万亿日元“催生”。出生率下降趋势已对社会诸多方面造成严重影响。

Japan | Entbindungsstation in einem Krankenhaus in Tokio

（德国之声中文网）日本政府周四（6月2日）公布具体措施，通过增加对有孩子家庭的财政支持来抑制出生率下降。

日本政府表示，将每年支出约 3.5 万亿日元（约 250 亿美元或 235 亿欧元）来扭转这一趋势。虽然出生率下降趋势影响了许多发达国家，但在日本尤为严重。

每个孩子从出生到两岁，父母将有权获得每月约15,000日元（约 107 美元）的津贴。 3 岁以上的儿童将获得 10,000 日元，年龄覆盖范围扩大到高中。

根据政策草案，国家将不再以家庭收入作为发放育儿津贴的标准。政府还计划为儿童开设托儿所或日托中心，即使他们的父母没有工作。

从 2025 财年开始，日本政府还将提高育儿假福利。即使父母双方都休育儿假，家庭可支配收入也将保持多达四个星期不变。

这些措施还包括增加带薪育儿假和为生育治疗提供补贴。

为什么要出台这个"催生"政策？

数据显示，在拥有 1.25 亿人口的日本，去年的年出生人数首次低于80万人。 它比预期提前八年达到了新的下降基准。

日本首相岸田文雄在 3 月份提出了该项计划，当时他表示正在提出"以前所未有的规模应对出生率下降的政策"，并寻求增加育儿一代的收入。

他对一群部长、专家和商界领袖说："我们将继续采取这些措施来应对出生率下降的问题，而不会要求公众承受更多的负担。"

日本是仅次于摩纳哥的世界第二大人口老龄化国家，相对严格的移民政策意味着它正面临劳动力短缺问题。

路透社的一项民意调查显示，超过十分之九的日本企业对生育率加速下降有危机感。

与此同时，照顾老人的成本也在飙升。岸田政府因未能确定不依赖于削减开支和渴望改善经济的资金来源而受到批评。

日本妇女有话说

（法新社、路透社、共同社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

(210929) -- HARBIN, Sept. 29, 2021 (Xinhua) -- Deliveryman Li Yang rides his tricycle home in Bayan County of Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Sept. 26, 2021. Since the latest COVID-19 resurgence in Bayan County, local authorities have prioritized delivery services to ensure the supply of necessities. Couriers like Li Yang are working day and night to deliver food items and medical supplies to the residents under closed-off management. (Xinhua/Wang Jianwei)

“未富先老”的黑龙江: 中国未来的缩影？ 05.03.2023

中国社科院预测，全国养老金将在2035年耗尽结余。中国大陆31个省级行政区中，黑龙江省在养老金预算上的赤字最大，为中国其他地区可能出现的人口问题提供了一个警示案例。

25.04.2021 April 25, 2021, Fuyang, Anhui, China: A newborn baby is seen being cared for in the ward of the hospital neonatal care center..The results of the seventh national census of China will be released soon, and some institutions predict that the birth rate will be lower than the death rate for the first time. Fuyang China - ZUMAs197 20210425_zaa_s197_006 Copyright: xSheldon Cooperx

德语媒体：关于中国崛起的错误预测 22.09.2022

《世界报》的评论关注了中国少子化和人口老化的现象；《日报》则分享了关于一名德国新闻工作者在疫情期间入境中国的亲身经历。

08.08.2022 FUYANG, CHINA - AUGUST 8, 2022 - A nurse cares for a newborn at the Women and Children's Hospital in Fuyang City, Anhui Province, China, Aug 8, 2022. The growth rate of China's total population has slowed markedly.

解决中国人口下降的“灵丹妙药” 23.01.2023

上周，中国国家统计局的数据显示，60年以来中国人口首次出现了负增长。根据官方数字，中国现在的人口为14.118亿人。由于出生率一再下降，外界预测中国人口总数在未来10年还会进一步减少。而这可能会对北京的经济雄心造成巨大影响。

广告
City view of Berlin

旅行划重点！德国十大城市

柏林、汉堡、慕尼黑——德国有许多值得游览的城市。我们在这里为您介绍德国按照人口排列最大的十个城市及其旅游亮点。

黎巴嫩人为何钟爱奔驰老爷车？

不少黎巴嫩人都是汽车的狂热爱好者。而其中最能令他们心跳加速的，就是奔驰老爷车。不管时局如何变化，生活是好是坏，只要开上爱车，他们就仿佛又回到了过去那个一切都还挺好的世界。