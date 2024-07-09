北约峰会前，日本首相岸田文雄在接受路透社书面采访时表示，日本决心加强与北约及其伙伴的合作，采取多国战略维护国际秩序。

（德国之声中文网）日本首相岸田在采访中尤其提到了俄罗斯的侵略性，以及莫斯科与朝鲜正在加强的军事合作对日本构成了威胁。他没有直接点名中国，但是间接提到了北京方面在俄罗斯侵略乌克兰的战争中对俄罗斯提供的支持。

岸田认为，世界不应容忍一些国家破坏国际秩序的行为。他强调说，今天的乌克兰可能就是明天的东亚，这也是考虑到中国可能对台湾发动的攻击。

与韩国、澳大利亚和新西兰一样，日本也是印太四国（IP4）的成员。这些国家都已经与北约建立了密切的伙伴关系，也都将参加华盛顿峰会。

美国及其盟国指责朝鲜向俄罗斯提供在乌克兰战争中使用的弹道导弹和火炮。人们担心莫斯科政府将反过来支持朝鲜的核导弹计划。中国被指控向俄罗斯提供所谓的“军民两用”商品。中国则多次强调，没有也不会向俄罗斯供应武器。

岸田主张采取“多国战略”防范破坏国际秩序的行为。他强调：“欧洲-大西洋和印太之间的地理边界对于保障全球和平与安全已不再重要。从这个角度来看，日本和印太伙伴可以为北约盟国发挥重要作用。”

由于二战的历史原因，在军事上一直持谨慎态度的日本尚未向乌克兰提供任何武器，但为这个饱受战争蹂躏的国家提供了财政支持。岸田表示，“这次峰会对于日本、美国和其他北约盟国来说是一个重要的机会，可以应对国际秩序面临的持续挑战，并重申塑造全球和平与安全的价值观和原则。”

（综合报道）

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