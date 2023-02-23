 日本兵推：美日聯手可阻止中國奪取台灣 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2023

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日本兵推：美日聯手可阻止中國奪取台灣

日本智庫最新的兵推顯示，如果解放軍在2026年犯台且在美日參戰的情況下，中國將無法奪取台灣的控制權，但美日也會付出高昂代價。

日本智庫最新的兵推顯示，若美日加入戰局，將能阻止中國解放軍奪取台灣，圖為停泊在浙江省舟山港的中國軍艦（資料照）

日本智庫最新的兵推顯示，若美日加入戰局，將能阻止中國解放軍奪取台灣，圖為停泊在浙江省舟山港的中國軍艦（資料照）

（德國之聲中文網）日本智庫最新的兵推模擬結果顯示，如果日本和美國捲入中國和台灣之間的衝突，他們聯手將能夠阻止北京接管台灣，但美日在軍事人員和裝備上，將付出沉重代價。

日經亞洲報導，由日本「笹川和平財團」進行的桌面兵棋推演中，估計日本損失多達144架戰鬥機，日本自衛隊傷亡將高達2500人。美國可能損失多達400架戰機，超過10000名美軍士兵傷亡，但中國無法奪取對台灣的控制權。

「笹川和平財團」在1月18日至21日舉辦「台海危機兵棋推演」，由美日雙方學者及日本退役自衛隊軍官共約30人參與，模擬中國對上美、日、台陣營的情形。

兵推設想2026年兩岸爆發危機，解放軍對台灣發動兩棲攻擊。這時候，解放軍針對台灣前線設置指揮中心，能夠部署所有的航空、潛艦和水面艦戰力；作為回應，美軍也在台灣內部和周邊投入核動力航空母艦和先進戰機。

兵推中，日本首相宣布日本進入國家緊急狀態，並同意美軍使用自衛隊基地，以及沖繩和九州的民用機場。

若台灣真的發生危機，日本亦可動用集體自衛權；即使日本本身未直接遭遇中國的軍事攻擊，也能派兵與美國聯手。而在這次兵推的情境下，日本政府發現中國打算攻擊美軍在使用的日本自衛隊基地，於是決定將這場危機定調為「生存威脅」。

模擬結果顯示，中國解放軍居於劣勢，戰鬥在2週左右便結束。此時，解放軍的軍事補給中斷，而最後的重擊是來自於美日控制了台灣空域。

兵推最後，解放軍的戰損為包括2艘航空母艦在內的156艘軍艦、戰機168架、運輸機48架，傷亡逾4萬人。台灣的戰損則為18艘軍艦、200架軍機，13000人傷亡和被俘。美國損失19艘軍艦、400架軍機，以及約10700人傷亡；日本則損失15艘軍艦、144架軍機，自衛隊傷亡2500人，平民的傷亡人數，則從數百到逾千人不等。

該智庫的高級研究員渡邊恆雄表示，應該趁現在還有機會的時候，便開始為可能發生的大規模損失做好準備。

中國國家主席習近平去年11月8日穿著軍裝視察（資料照）

中國國家主席習近平去年11月8日穿著軍裝視察（資料照）

與美國兵推結果類似

日前美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年1月也發表台海衝突兵推報告，總共有24種情境，稱若中國解放軍於2026年攻打台灣，其海軍將遭受重創；雖然中國侵台不會成功，但衝突各方都會付出慘痛代價。

此外，美軍還有一份內部備忘錄顯示，美國空軍四星上將米尼漢（Michael Minihan）預測中美會在2025年開戰

米尼漢指出，中國國家主席習近平已確定進入第三任期、「團隊」就位，而台灣將在2024年舉行總統大選，此一事件將給北京提供攻台「理由」，且美國也將在2024年底舉行總統選舉，「分心」的美國會讓中國覺得更有「機會」。故時至2025年，習近平將同時掌握「團隊」、「理由」和「機會」，中美於台海開戰可能性直線上升。

台國防部長：隨時做好準備

台灣《聯合報》週五（2月24日）報導，關於日本智庫「笹川和平財團」進行「台海危機兵棋推演」設想的「台灣有事」場景，以及解放軍可能在2026年武力犯台的問題，台灣國防部長邱國正說台灣軍方隨時都要做準備，「不分2026、2023、2025」。

邱國正強調，台灣方面不求戰，（但若中國解放軍攻打台灣）也會奉陪到底。邱國正認為中國方面想一次拿下整個台灣，預想得太寬大。此外，台灣軍人平常就在戰備整備，中國軍方有多大能耐，台灣方面都預估過。

台灣國防部長邱國正（資料照）

台灣國防部長邱國正（資料照）

（日經亞洲、台灣《聯合報》）

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