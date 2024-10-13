日本公民在华屡屡被袭引发安全担忧

（德国之声中文网）加藤健（Ken Kato）在东京经营殡葬业务，其销售的部分产品及组件来自中国，但他无意前往中国与合作伙伴会面。他表示，对于日本人来说，去中国实在是太危险了。

加藤健对德国之声表示："我们是一家小公司，但日本人做生意是这样，即使是很小的公司，努力达成面对面交流也是很重要的。但前提是合作伙伴来日本，我会很乐意与他们见面，但我不会去中国，我也不会要求我的员工去。不值得冒这个险。"

多名日本人在中国遭遇暴力袭击后，加上东京和北京之间逐渐恶化的外交关系，越来越多日本人不愿意前往中国。

2023年3月，大型制药商安斯泰来制药(Astellas Pharma Inc)的一名日本员工在北京被拘留，直到今年8月才因间谍罪被起诉。该男子所属公司和日本政府强烈抗议其被捕，坚称他不是间谍。

三个月内发生两起袭击

6月24日，一名中国男子在苏州持刀袭击了一名日本女性及其3岁的儿子，当时母子二人正在等送孩子去日本学校的校车。遭袭母子二人受轻伤，但校车引导员胡友平在阻拦嫌犯行凶时被杀害。

仅不到三个月，9月18日，另一名10岁日本男孩在深圳上学途中遭到一名持刀中国男子的袭击，伤重不治，再次引发日本国内的愤怒。

两起袭击案发生后，日本公司为其外派员工提供回国机会。日本驻北京大使馆及当地领事馆建议日本公民采取额外的安全措施以确保自身安全。于此同时，东京敦促北京采取行动。

9月23日，深圳日本男孩遇袭身亡5日后，时任日本外务大臣上川阳子（Yoko Kamikawa）在联合国大会期间会见了中国外长王毅，要求中国解释行凶者动机，并确保不会再有日本人成为被攻击目标。

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对许多日本人来说，中国对此事件的回应不够充分。中国官员表示会对此事进行适当调查，同时强调日本不应将该事件"政治化"。

在6月发生的另一起袭击事件中，四名美国学者在参观吉林省一个公园时遭持刀者袭击，严重受伤。但中国官员坚称，这些袭击事件是"相互孤立的"。

日本媒体报道指出，深圳日本男孩遇害事件发生在1931年"九一八事变"93周年当天。"九一八事变"是由日本帝国军队在中国东北满洲地区策划的一场伪装袭击，日本以此作为入侵并吞并该地区的借口。

批评者指出，中国通过教材向学生灌输和培养对日本的不信任和厌恶情绪，并称，媒体上不断出现反日宣传内容。

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北京是否在推动反日宣传？

鉴于教育部和媒体都受到中国共产党的严格控制，一些分析人士认为，对日本人的袭击是北京宣传反日言论的直接结果。

东京早稻田大学（Waseda University）政治与国际关系教授重村智计（Toshimitsu Shigemura）表示："很明显，中国年轻人在学校被灌输了非常反日的教育，近年来这一现象愈加明显。"

他对德国之声说："过去的反日情绪没有现在这么激进，过去曾有中国领导人呼吁与日本建立更紧密的关系，而不是像现在这样对立的关系。" 然而，习近平领导的中国政府利用反日情绪来巩固和强化其对中国社会的控制，尤其是在国内面临诸如经济危机以及年轻人高失业率等问题的挑战时。

媒体对袭击事件的报道也让一些日本人重新考虑前往中国度假的计划。

中国国家旅游局东京办事处市场推广经理山田亚美（Ami Yamada）表示，她希望入境中国的日本游客人数能尽快恢复到疫情前水平。她对德国之声表示："我们正努力改变中国的任何负面形象。你会发现，那些去过一次中国的人往往愿意再去一次。"

但她也承认，自深圳日本男孩遇害以及其他暴力事件的报道出现后，她的工作变得越来越困难。

一些人指责日本政府在保护日本公民方面做得不够。日本立宪民主党议员松原仁（Hitoshi Matsubara）于10月4日，就为何未对前往中国旅行的日本游客发布更高级别警告向日本国会提交了一份质询。

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日本：前往中国旅游警告等级为零

松原指出，日本政府对赴中国旅行的安全警告级别为零。相较之下，美国国务院在四级警告系统中将赴中国旅行设置为三级，警告美国人应避免前往中国。新西兰和澳大利亚均将赴华安全风险等级设置为二级。

东京商人加藤认为，中国日益高涨的反日情绪从长远看，将对自身造成伤害，愿意在中国生活的外国人会越来越少，注重规避风险的公司则会逐渐将业务转移至其他国家，比如东南亚国家。

加藤补充道："中国政府正在做损害自己利益的事，但对许多日本人来说，最令人震惊的是，政府其实可以随时阻止这种情况继续发展。是中国的教育体系和大众媒体让中国人民对日本如此敌视，而众所周知的是，中国政府有能力在社交媒体批评官方政策时随时将其关闭。"

"如果中国政府真的想阻止针对日本以及日本人的负面社媒言论，他们是可以做到的。但他们没有这么做，这告诉我们，中国政府是在鼓励这种攻击和仇恨。"

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